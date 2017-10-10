Омский губернатор не стал называть новое место своей работы
Виктор Назаров обещал озвучить, куда устроился, чуть позднее.
Виктор Назаров обещал озвучить, куда устроился, чуть позднее.
Губернатор Омской области Виктор Назаров сегодня, 10 октября выступил с прощальным брифингом перед журналистами. Глава региона, которого вчера отправил в отставку президент Владимир Путин, не стал пока говорить о своем новом месте работы.
Виктор Назаров, губернатор Омской области:
— Вас интересует моя дальнейшая судьба. Планы есть, как только они станут более реальными, я вам сообщу.
На вопрос, останется ли он в Омске, Назаров заметил «Куда ж я без вас».
Отметим, что временно исполняющим обязанности губернатора Омской области назначен Александр Бурков.
Добавим, что во время перевыборов губернатора в 2015 году Виктор Назаров говорил, что всегда готов уйти работать в Газпром.