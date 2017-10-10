Омский губернатор не стал называть новое место своей работы

Источник: Om1.ru

Губернатор Омской области Виктор Назаров сегодня, 10 октября выступил с прощальным брифингом перед журналистами. Глава региона, которого вчера отправил в отставку президент Владимир Путин, не стал пока говорить о своем новом месте работы.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Вас интересует моя дальнейшая судьба. Планы есть, как только они станут более реальными, я вам сообщу.

На вопрос, останется ли он в Омске, Назаров заметил «Куда ж я без вас».

Отметим, что временно исполняющим обязанности губернатора Омской области назначен Александр Бурков.