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10:54 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов заявил о новом формате работы правительства Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости (Крым). С октября члены правительства Крыма будут проводить выездные приемы граждан в регионах Республики. Об этом шла речь на заседании Совета министров РК во вторник.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказала крымский вице-премьер Лариса Опанасюк, новый формат работы Совмина утвержден распоряжением главы Республики Сергея Аксенова.

«Поскольку поставлена задача охватить абсолютно все регионы Крыма до конца года, эти приемы будут проводиться два раза в неделю. Прием будут проводить все руководители органов исполнительной власти», — отметила она.

По словам Опанасюк, первый прием граждан пройдет 11 октября в Бахчисарайском районе.

«Мы собрали все проблемные вопросы с мест, проанализировали обращения граждан в разрезе населенных пунктов, чтобы наиболее правильно распределить членов Совета министров и других руководителей органов исполнительной власти по населенным пунктам района», — добавила вице-премьер.

По окончанию приемов граждан руководители органов власти РК будут посещать объекты Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года» и соцобъекты в муниципалитетах.

В свою очередь Аксенов пояснил, что решение проводить выездные приемы граждан обусловлено низкой эффективностью работы властей и депутатов с гражданами на местах.

«На сегодняшний день граждане не могут достучаться по многим вопросам, которые можно было бы решить в течение одного часа. К сожалению, местные органы власти и депутатский корпус не проявляют инициативу. Поэтому все внимание — полевой работе. Эта работа станет системной», — подчеркнул Аксенов.

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