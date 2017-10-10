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11:12 (мск), источник: Informburo.kz

Главу «СК-Фармации» Максима Касаткина подозревают в хищении 1,8 млрд тенге

Главу «СК-Фармация» Максима Касаткина подозревают в лоббировании интересов ТОО «КазСибФармацея» и масштабных хищениях.

Источник: Informburo.kz

Председателя правления ТОО «СК-Фармация» Максима Касаткина и директора ТОО «КазСибФармацея» Алибека Ахметова в хищении 1,8 миллиарда тенге. Об этом спустя месяц после задержания подозреваемых сообщили в Национальном бюро по противодействию коррупции.

Как уточнили в ведомстве, Максим Касаткин, лоббируя интересы ТОО «КазСибФармацея», незаконно отклонил заявки конкурентов этой компании в ходе проведения тендерных процедур.

«При этом, закуп лекарственных средств у ТОО “КазСибФармацея” производился с превышением установленной Министерством здравоохранения максимально допустимой оптовой наценки в 15 процентов», — говорится в сообщении Нацбюро.

Всего, по данным антикоррупционщиков, за 2015−2017 годы руководством ТОО «СК-Фармация» и ТОО «КазСибФармацея» похищено более 1,8 миллиарда тенге.

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«С санкции суда в отношении Касаткина и директора ТОО “КазСибФармацея” Ахметова А. О. избрана мера пресечения “арест”. Досудебное расследование продолжается», — уточнили в ведомстве.

Во время пресс-конференции в доме Правительства министр здравоохранения Елжан Биртанов прокомментировал задержание председателя правления СК «Фармация» Максима Касаткина.

«Некоторое время назад Национальное бюро по противодействию коррупции произвело задержание председателя правления ТОО СК “Фармация”. Нам пока неизвестна суть предъявленных обвинений. Предварительная информация, что это касается закупа лекарственных средств, осуществлённых в 2015 году, когда господин Касаткин работал в компании управляющим директором и входил в состав конкурсной комиссии. Мы считаем, что необходимо дождаться решения суда и говорить о дальнейших действиях», — сказал Елжан Биртанов.

Прокомментировал он и критику главы государства и поручения по регулированию цен.

«Да, действительно, была критика по поводу того, что были факты сдерживания возможности развития для отечественных товаропроизводителей. В связи с этим мы в этом году провели открытый конкурс на базе СК “Фармация” и всем желающим отечественным фармкомпаниям представили возможность предложить те изделия, которые они хотят производить», — добавил глава Минздрава.

18 сентября в Нацбюро рассказали о преступной схеме, которая действовала на протяжении нескольких лет в «СК-Фармация». Фактически производители или их официальные представители в Казахстане изначально заявляют в «СК-Фармация» заведомо завышенные цены. Такая же необоснованно увеличенная стоимость отражается в накладных при отгрузке товара, логистических услугах, экспертных исследованиях и таможенных расходах.

Максим Касаткин начал свою трудовую деятельность в 2000 году в РГКП «Денсаулык» главным специалистом отдела информационно-аналитического сопровождения. Имеет большой опыт работы в системе здравоохранения, много лет проработал на разных должностях в Министерстве здравоохранения РК и в ТОО «СК-Фармация», пройдя весь путь от рядового сотрудника до руководителя организации, отметили в компании.

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