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16:25 (мск), источник: ТАСС

Президент Литвы: БелАЭС — угрожающий Европе геополитический проект России

ВИЛЬНЮС, 10 октября. /ТАСС/. Проект строящейся неподалеку от литовской границы в Белоруссии атомной электростанции (БелАЭС) является российским начинанием, представляющим собой угрозу для Европы. Об этом заявила во вторник президент Литвы Даля Грибаускайте во время встречи с еврокомиссаром по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Источник: AP 2017

«Это геополитический проект России, которым пытаются угрожать всей Европе», — заявила президент.

По словам Грибаускайте, ЕС должен придерживаться в отношении БелАЭС принципиальной позиции, которая должна заключаться в блокировании продукции атомной станции.

На европейский рынок из третьих стран может поставляться только такая электроэнергия, которая произведена в соответствии с требованиями безопасности ЕС.
Даля Грибаускайте

Проект БелАЭС, осуществляемый при участии госкорпорации «Росатом», был запущен в 2009 году в городе Островец (Гродненская область) в 50 км от Вильнюса. Литва заранее объявила строящуюся станцию небезопасной и утверждает, что Минск не представил оценку влияния возводимого объекта на окружающую среду и не склонен придерживаться международных требований в сфере ядерной энергетики. Парламент Литвы объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности. В Вильнюсе заявляют, что не пропустят в другие страны через свои энергосети электроэнергию БелАЭС.

В Белоруссии отмечают, что претензии Литвы лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность станции будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами.
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