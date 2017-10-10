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13:06 (мск), источник: ТАСС

Врио губернатора Омской области будет представлен 11 октября

9 октября президент РФ назначил врио главы региона депутата Госдумы от «Справедливой России» Александра Буркова.

Источник: AP 2017

ОМСК, 10 октября. /ТАСС/. Официальное представление 50-летнего врио главы Омской области Александра Буркова состоится 11 октября, сообщило во вторник главное управление информационной политики региона.

«11 октября состоится официальное представление временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Александра Буркова, назначенного на эту должность указом президента РФ Владимира Путина 9 октября 2017 года», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 9 октября президент РФ принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова, который написал заявление об уходе по собственному желанию, и назначил врио главы региона депутата Госдумы от «Справедливой России» Александра Буркова.

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