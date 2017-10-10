Путин принял отставку губернатора Ивановской области Конькова

Воскресенскому 41 год, он родился в Москве, окончил Российскую экономическую академию имени Г. В. Плеханова, работал в различных аудиторских и других компаниях, с 2004 года — в Экспертном управлении Кремля, с 2008 по 2012 год впервые занимал должность замминистра экономического развития, затем, до 2014 года — заместителя полпреда президента в СЗФО, с августа 2014 года — вернулся на пост замглавы МЭР РФ.