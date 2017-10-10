Путин принял отставку губернатора Ивановской области Конькова

«Принять отставку губернатора Ивановской области Конькова П. А. по собственному желанию. Назначить Воскресенского Станислава Сергеевича временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ивановской области», — говорится в тексте указа главы государства.
Как сообщается на сайте президента, Путин провел встречу в Кремле с Воскресенским.
Коньков, которому в минувшем месяце исполнилось 59 лет, возглавлял Ивановскую область с октября 2013 года.
Воскресенскому 41 год, он родился в Москве, окончил Российскую экономическую академию имени Г. В. Плеханова, работал в различных аудиторских и других компаниях, с 2004 года — в Экспертном управлении Кремля, с 2008 по 2012 год впервые занимал должность замминистра экономического развития, затем, до 2014 года — заместителя полпреда президента в СЗФО, с августа 2014 года — вернулся на пост замглавы МЭР РФ.