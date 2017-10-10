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11:53 (мск), источник: НТА-Приволжье

Администрация Нижнего Новгорода утвердила концепцию оформления фасадов вблизи стадиона к ЧМ-2018

Как говорится в материалах на официальном сайте администрации Нижнего Новгорода, подписано постановление об утверждении архитектурно-художественной концепции улиц Бетанкура, Самаркандская, Керченская, Стрелка (от Канавинского моста до улицы Мурашкинская).

Источник: Reuters

В частности, концепция регулирует места установки вывесок и рекламных конструкций, многие из которых собственникам придётся убрать либо видоизменить. Так, вывеску на центральном входе гипермаркета «Метро» предписано снять, а вот похожая вывеска на соседнем гипермаркете «Декатлон» признана допустимой.

Приложение к постановлению содержит фоторазвёртку существующего положения фасадов и фотомонтаж с предлагаемыми местами размещения информационных конструкций.

Напомним, ранее администрация утвердила архитектурно-художественную концепцию оформления фасадов на Большой Покровской.

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