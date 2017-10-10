Администрация Нижнего Новгорода утвердила концепцию оформления фасадов вблизи стадиона к ЧМ-2018

В частности, концепция регулирует места установки вывесок и рекламных конструкций, многие из которых собственникам придётся убрать либо видоизменить. Так, вывеску на центральном входе гипермаркета «Метро» предписано снять, а вот похожая вывеска на соседнем гипермаркете «Декатлон» признана допустимой.