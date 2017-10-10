В Башкирии публичные слушания по проекту бюджета пройдут 12 октября

Проект бюджета выносится на публичное обсуждение впервые. Текст законопроекта был размещен на официальном сайте Госсобрания и интернет-портале правовой информации Республики Башкортостан. С ним могли ознакомиться все желающие.
Принять участие в публичных слушаниях может любой житель республики. В период со 2 по 8 октября осуществлялась предварительная регистрация граждан, желающих стать участниками слушаний и выступить на них. Зарегистрироваться можно было как по телефону, так и по электронной почте. Кроме того, в период регистрации в письменном виде по электронной почте заранее принимались аргументированные замечания и предложения по проекту закона о бюджете.
В ходе проведения публичных слушаний перед их участниками выступит министр финансов республики, который ознакомит собравшихся с проектом бюджета и ответит на поступившие вопросы. После этого слово будет предоставлено участникам публичных слушаний в порядке поступления заявок в ходе предварительной регистрации.