В Башкирии публичные слушания по проекту бюджета пройдут 12 октября

Принять участие в публичных слушаниях может любой житель республики. В период со 2 по 8 октября осуществлялась предварительная регистрация граждан, желающих стать участниками слушаний и выступить на них. Зарегистрироваться можно было как по телефону, так и по электронной почте. Кроме того, в период регистрации в письменном виде по электронной почте заранее принимались аргументированные замечания и предложения по проекту закона о бюджете.