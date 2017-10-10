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12:05 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии публичные слушания по проекту бюджета пройдут 12 октября

УФА, 10 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Публичные слушания по проекту Закона Республики Башкортостан «О бюджете Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» состоятся 12 октября в Доме Госсобрания РБ.

Проект бюджета выносится на публичное обсуждение впервые. Текст законопроекта был размещен на официальном сайте Госсобрания и интернет-портале правовой информации Республики Башкортостан. С ним могли ознакомиться все желающие.

Принять участие в публичных слушаниях может любой житель республики. В период со 2 по 8 октября осуществлялась предварительная регистрация граждан, желающих стать участниками слушаний и выступить на них. Зарегистрироваться можно было как по телефону, так и по электронной почте. Кроме того, в период регистрации в письменном виде по электронной почте заранее принимались аргументированные замечания и предложения по проекту закона о бюджете.

В ходе проведения публичных слушаний перед их участниками выступит министр финансов республики, который ознакомит собравшихся с проектом бюджета и ответит на поступившие вопросы. После этого слово будет предоставлено участникам публичных слушаний в порядке поступления заявок в ходе предварительной регистрации.

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