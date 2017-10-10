ФИФА развеяла слухи об исключении Самары из числа городов-организаторов ЧМ-2018

Источник: Pro Город Самара

Руководитель департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению чемпионатов мира Крис Унгер заявил, что ни Самара, ни другие города-организаторы не будут лишены права проведения ЧМ-2018, пишет Р-Спорт.

«Если Самару уберут из состава городов, принимающих чемпионат мира, то у меня будут проблемы. У меня нет никаких оснований предполагать, что Самара или другой город будут исключены из заявки. Им нужно будет решить свои проблемы», — сказал Унгер.