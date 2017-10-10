ФИФА развеяла слухи об исключении Самары из числа городов-организаторов ЧМ-2018
Несмотря на это, региону нужно срочно решить все проблемы по подготовке к мундиалю.
Несмотря на это, региону нужно срочно решить все проблемы по подготовке к мундиалю.
Руководитель департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению чемпионатов мира Крис Унгер заявил, что ни Самара, ни другие
«Если Самару уберут из состава городов, принимающих чемпионат мира, то у меня будут проблемы. У меня нет никаких оснований предполагать, что Самара или другой город будут исключены из заявки. Им нужно будет решить свои проблемы», — сказал Унгер.
Напомним, стадион «Самара Арена» планируется сдать к концу этого года. Весной там должны провести несколько тестовых игр, а летом — 6 матчей чемпионата мира: четыре матча группового этапа, включая игру с участием сборной России, а также по одной встрече 1/8 и ¼ финала. Пока же на стадионе ведутся работы по обустройству футбольного поля, покраске металлоконструкций и монтажу кровли.