Реджеп Тайип Эрдоган: Узбекистан является важным партнером в Центральной Азии

Источник: Podrobno.uz

В ходе состоявшейся беседы Президент Турции подчеркнул, что Узбекистан является важным партнером его страны в Центральной Азии и мире, и выразил готовность способствовать выводу двусторонних отношений на качественно новый уровень по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. .

Отдельно отмечалась положительная динамика в узбекско-турецких отношениях, наблюдаемая с момента переговоров на высшем уровне в ноябре 2016 года в Самарканде. Состоявшиеся впоследствии встречи лидеров двух стран в Пекине, Астане и Нью-Йорке позволили начать совместную работу над реализацией имеющихся больших возможностей для наращивания взаимовыгодного сотрудничества.