Реджеп Тайип Эрдоган: Узбекистан является важным партнером в Центральной Азии

В ходе состоявшейся беседы Президент Турции подчеркнул, что Узбекистан является важным партнером его страны в Центральной Азии и мире, и выразил готовность способствовать выводу двусторонних отношений на качественно новый уровень по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. .
Отдельно отмечалась положительная динамика в узбекско-турецких отношениях, наблюдаемая с момента переговоров на высшем уровне в ноябре 2016 года в Самарканде. Состоявшиеся впоследствии встречи лидеров двух стран в Пекине, Астане и Нью-Йорке позволили начать совместную работу над реализацией имеющихся больших возможностей для наращивания взаимовыгодного сотрудничества.
Глава турецкого государства также отметил знаковый характер предстоящего визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Турцию, который придаст новый импульс дальнейшему развитию узбекско-турецкого политического диалога.