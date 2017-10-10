Смольный планирует выпустить облигации займа, чтобы закрыть дыру в бюджете
Облигации займа выпустят уже в ноябре.
Облигации займа выпустят уже в ноябре.
10 октября стало известно, что в ноябре этого года власти Петербурга планируют выйти на рынок займов. Об этом на заседании правительства города сообщил глава комитета по финансам Алексей Корабельников.
Для принятия подобного решения было несколько причин. Основанная — это превышение расходов над доходами. Поэтому городской бюджет будет пополнятся за счет продажи облигаций займа гражданам. По мнению главы комитета, подобные ценные бумаги будут пользоваться просом у инвесторов.
Глава комитета по финансам также отметил комитеты, которые не продемонстрировали эффективности исполнения инвестиционных программ. Это комитет по промышленности, комитет по благоустройству, комитет по транспорту, комитет по информатизации и связи, а также комитет по здравоохранению. Самые высокие показатели — у администраций районов, у комитета по тарифам и у жилкомитета.