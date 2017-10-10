Смольный планирует выпустить облигации займа, чтобы закрыть дыру в бюджете

10 октября стало известно, что в ноябре этого года власти Петербурга планируют выйти на рынок займов. Об этом на заседании правительства города сообщил глава комитета по финансам Алексей Корабельников.

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Для принятия подобного решения было несколько причин. Основанная — это превышение расходов над доходами. Поэтому городской бюджет будет пополнятся за счет продажи облигаций займа гражданам. По мнению главы комитета, подобные ценные бумаги будут пользоваться просом у инвесторов.

Несмотря на данный факт, Корабельников настоял на том, чтобы коллеги из других комитетов попридержали расходы и более рационально подходили к авансированию проектов, исполнение которых выходит за рамки 2017 года.