Президент Узбекистана отбыл в Сочи на саммит СНГ
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 октября отбыл в город Сочи Российской Федерации для участия в очередном заседании Совета глав
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 октября отбыл в город Сочи Российской Федерации для участия в очередном заседании Совета глав
Как сообщалось ранее, на заседании, как ожидается, главы
Планируется, что по итогам саммита будут приняты Заявление глав
Президент нашей страны также проведет в Сочи ряд двусторонних встреч.