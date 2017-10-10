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13:16 (мск), источник: Podrobno.uz

Президент Узбекистана отбыл в Сочи на саммит СНГ

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 октября отбыл в город Сочи Российской Федерации для участия в очередном заседании Совета глав государств-участников СНГ, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Podrobno.uz

Как сообщалось ранее, на заседании, как ожидается, главы государств-участников СНГ обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества, обменяются мнениями по региональной и международной проблематике, рассмотрят вопрос о председательствующем в Содружестве государстве в 2018 году. .

Планируется, что по итогам саммита будут приняты Заявление глав государств-участников СНГ о поддержке институтов семьи и традиционных семейных ценностей, решение об объявлении 2019 года — Годом книги, 2020 года — Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов и другие документы, направленные на укрепление взаимодействия между странами-участницами Содружества.

Президент нашей страны также проведет в Сочи ряд двусторонних встреч.

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