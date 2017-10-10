Теодор Кырнац подал в отставку после провала теста на детекторе лжи

Такое решение Кырнац принял после того, как не прошёл тест на детекторе лжи, претендую на должность главы Национального агентства по неподкупности.



«Тест на полиграфе — это, скорее всего, фикция, потому что я считаю себя неподкупным. И чтобы не запятнать имидж Высшего совета магистратуры я подал заявление об отставке. Если я найду способ опровергнуть эти результаты, я опротестую их в суде», — сказал бывший член ВСМ Теодор Кырнац.



Теодор Кырнац стал членом Высшего совета магистратуры в 2013 году.