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15:09 (мск), источник: Podrobno.uz

Названы самые спорные участки на узбекско-кыргызской границе

Узбекистану и Кыргызстану осталось согласовать 23 участка государственной границы.

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистану и Кыргызстану осталось согласовать 23 участка государственной границы. Три из них имеют самое важное значение для интересов Узбекистана, заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел республики Ильхомжон Нематов телеканалу Uzbekistan24.

5 сентября руководители двух стран подписали в Бишкеке договор о согласовании 85% узбекской-кыргызской границы. По словам Нематова, все договоренности по границе были достигнуты с учетом взаимных интересов. «В определении границ нет выигравших или проигравших сторон. В основе договора лежат только взаимные интересы сторон», — прокомментировал Нематов.

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Изначально планировалось, что оставшиеся спорные участки будут согласованы до приезда президента Алмазбека Атамбаева в Ташкент 5 октября. Пока только 23 участка границ остаются неоформленными — всего 264 км, сообщил Нематов.

«Какие из них самые важные с точки зрения интересов Узбекистана? Это определение границ Андижанского водохранилища, второе — определение границ Сохского массива в Ферганской области, третье — в Андижанской области есть анклав, которые кыргызы называют «Барак», — сказал дипломат. .

После «открытого обсуждения» на недавних переговорах в Ташкенте, подчеркнул он, главы государств нашли выход по урегулированию спорных вопросов по этим участкам.

Найдены решение, которые помогут межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы. В ближайшие дни ожидается, что обе стороны завершат окончательное согласование договора, заявил Нематов.

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