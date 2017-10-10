Названы самые спорные участки на узбекско-кыргызской границе
Узбекистану и Кыргызстану осталось согласовать 23 участка государственной границы.
Узбекистану и Кыргызстану осталось согласовать 23 участка государственной границы.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистану и Кыргызстану осталось согласовать 23 участка государственной границы. Три из них имеют самое важное значение для интересов Узбекистана, заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел республики Ильхомжон Нематов телеканалу Uzbekistan24.
5 сентября руководители двух стран подписали в Бишкеке договор о согласовании 85%
Изначально планировалось, что оставшиеся спорные участки будут согласованы до приезда президента Алмазбека Атамбаева в Ташкент 5 октября. Пока только 23 участка границ остаются неоформленными — всего 264 км, сообщил Нематов.
«Какие из них самые важные с точки зрения интересов Узбекистана? Это определение границ Андижанского водохранилища, второе — определение границ Сохского массива в Ферганской области, третье — в Андижанской области есть анклав, которые кыргызы называют «Барак», — сказал дипломат. .
После «открытого обсуждения» на недавних переговорах в Ташкенте, подчеркнул он, главы государств нашли выход по урегулированию спорных вопросов по этим участкам.
Найдены решение, которые помогут межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы. В ближайшие дни ожидается, что обе стороны завершат окончательное согласование договора, заявил Нематов.