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13:52 (мск), источник: НТА-Приволжье

Осужденные Сергей Белов и Надежда Рожкова без объяснения причин не являются в суд для ознакомления с материалами уголовного дела

Осужденные за халатность глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов и экс-глава администрации Ленинского района города Надежда Рожкова без объяснения причин не являются в суд для ознакомления с материалами уголовного дела.

Источник: AP 2017

Как сообщили «НТА-Приволжье» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области, данный факт препятствует направлению уголовного дела для рассмотрения судом апелляционной инстанции. «До настоящего времени у суда нет информации, по какой причине осужденные и адвокат не являются на ознакомление с материалами уголовного дела», — пояснил собеседник агентства, добавив при этом, что таким образом, уголовное дело не может быть направлено в Нижегородский областной суд.

После вынесения обвинительного приговора копии приговора всем участникам процесса были вручены 8 сентября 2017 года.

По хронологии событий 5 сентября осужденные Сергей Белов и Надежда Рожкова изъявили желание об ознакомлении с материалами уголовного дела в полном объеме, о чем сделали соответствующую отметку в заполняемой ими расписке. Также от защитника осужденной поступило заявление, в котором он просит вручить ему копию протокола судебного заседания, а также ознакомить с материалами уголовного дела. Также от государственного обвинителя. Заявление об ознакомлении с протоколом судебного заседания в полном объеме поступило 8 сентября. Уже 5 октября, а затем и 6, 9 и 13 октября адвокат и осужденные были приглашены помощником судьи Жанны Игошиной для ознакомления с материалами уголовного дела. Ни 5, ни 6 октября осужденные не явились на ознакомление с делом. Адвокат одного из осужденных ознакомился с 1, 2, 13 и 15 томами в полном объеме.

Помощник судьи, позвонив 6 октября осужденной экс-главе Ленинского района города Надежде Рожковой с вопросом и уточнением причин неявки услышала, что она не может прийти в суд в связи с плохим самочувствием. Подтверждающих документов осужденная не представила.

Осужденному главе администрации Нижнего Новгорода Сергею Белову было направлено приглашение на ознакомление с материалами уголовного дела через администрацию города, а также телеграмма была вручена его отцу.

До настоящего времени у суда нет информации, по какой причине осужденные и адвокат не являются на ознакомление с материалами уголовного дела. В связи с вышеизложенным уголовное дело не может быть направлено в Нижегородский областной суд.

Напомним, что суд признал Сергея Белова и Надежду Рожкову виновными в халатности по делу об обрушении дома № 32 на ул. Самочкина Нижнего Новгорода. Тем не менее, в связи с истечением срока давности по уголовному делу, они были избавлены от наказания в виде штрафов по 100 тыс. рублей каждый.

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