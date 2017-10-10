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13:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Японцы засудили государство за аварию на АЭС «Фукусима-1»

Окружной суд Фукусимы признал правительство страны и компанию-оператора АЭС «Фукусима-1» TEPCO ответственными за аварию на атомной станции, произошедшей в 2011 году. Об этом сообщает The Asahi Shimbun.

Источник: AP 2017

Суд признал, что чиновники не выполнили своих прямых служебных обязанностей, что привело к аварии на АЭС, а также не провели своевременного всеохватывающего оповещения местных жителей о цунами и необходимости эвакуации.

Истцы получат 4,4 миллиона долларов компенсации.

Из всех участников коллективного иска, поданного в суд Фукусимы, лишь 10 процентов проживали в районах, где выпускались распоряжения об эвакуации. Большинство истцов были резидентами в других частях префектуры Фукусима, где подобные приказы не выдавались.

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Всего в Японии начато около 30 подобных групповых судебных процессов, связанных с аварией на «Фукусиме-1». Нынешнее решение было уже третьим. 22 сентября суд префектуры Тибо признал ответственность лишь компании TEPCO, а 17 марта суд префектуры Маэбаси также вынес решение в пользу истцов и возложил ответственность на государство и компанию-оператора.

11 марта 2011 года произошло сильнейшее в истории Японии землетрясение магнитудой 9,1, которое вызвало цунами с высотой волны более 40 метров. Удар стихии обрушился на побережье, став причиной аварии на АЭС «Фукусима-1», где вышла из строя система охлаждения реакторов. Это привело к нарушению герметичности сооружений и радиоактивному заражению местности. Территорию вокруг станции покинули около 300 тысяч жителей.

Россия поможет Японии восстановить аварийную АЭС «Фукусима»
Во время загрузки произошла ошибка.
27 апреля© Ньюстюб
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