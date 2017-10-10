Японцы засудили государство за аварию на АЭС «Фукусима-1»

Источник: AP 2017

Суд признал, что чиновники не выполнили своих прямых служебных обязанностей, что привело к аварии на АЭС, а также не провели своевременного всеохватывающего оповещения местных жителей о цунами и необходимости эвакуации.

Истцы получат 4,4 миллиона долларов компенсации.

Из всех участников коллективного иска, поданного в суд Фукусимы, лишь 10 процентов проживали в районах, где выпускались распоряжения об эвакуации. Большинство истцов были резидентами в других частях префектуры Фукусима, где подобные приказы не выдавались.

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Всего в Японии начато около 30 подобных групповых судебных процессов, связанных с аварией на «Фукусиме-1». Нынешнее решение было уже третьим. 22 сентября суд префектуры Тибо признал ответственность лишь компании TEPCO, а 17 марта суд префектуры Маэбаси также вынес решение в пользу истцов и возложил ответственность на государство и компанию-оператора.