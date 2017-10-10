Глава городского комитета по охране окружающей среды назначен в Ростове
Комитет по охране окружающей среды администрации Ростова возглавил Андрей Куренков.
Комитет по охране окружающей среды администрации Ростова возглавил Андрей Куренков.
Согласно информации из официальных источников, Андрей Куренков назначен на должность председателя комитета 9 октября.
Новый руководитель комитета по охране окружающей среды родился 30 июля 1972 года в хуторе Михайлов Тацинского района Ростовской области. Окончил Ростовский государственный медицинский университет и Московскую государственную академию водного транспорта. В 1995—2001 годах работал в центре государственного