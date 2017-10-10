Глава городского комитета по охране окружающей среды назначен в Ростове

Новый руководитель комитета по охране окружающей среды родился 30 июля 1972 года в хуторе Михайлов Тацинского района Ростовской области. Окончил Ростовский государственный медицинский университет и Московскую государственную академию водного транспорта. В 1995—2001 годах работал в центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Ростовской области, в 2001—2005 годах — в региональном комитете по охране окружающей среды и природных ресурсов. В 2005—2013 годах руководил отделом водных ресурсов по Ростовской области Донского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, в 2013—2014 годах возглавлял комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области. С 1 июня 2014 года по 1 июня 2017 года занимал должность первого замминистра природных ресурсов и экологии Ростовской области.