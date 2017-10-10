Минску и Москве можно многому поучиться друг у друга — Шорец

«Москва меняется, Москва хорошеет, здесь есть что посмотреть и что перенять», — сказал Андрей Шорец. Именно поэтому, отметил он, в состав минской делегации вошли не только представители бизнеса, но и здравоохранения, образования, спорта и других сфер.
Радостным событием назвал Дни Минска в российской столице министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин. Он отметил плодотворное сотрудничество Беларуси и Москвы, Беларусь доставляет москвичам много необходимой продукции, в том числе продовольствие, коммунальную технику. «Наши отношения с Минском носят стратегический характер», — подчеркнул Сергей Черемин.
Дни Минска в Москве включают мероприятия не только экономической и культурной направленности, но и по обмену опытом. Так, сегодня Андрей Шорец посетил новый парк «Зарядье», который открылся на месте бывшей гостиницы «Россия». Кроме того, он побывает в Центре организации дорожного движения правительства Москвы, в Ситуационном центре Центрального административного округа, а также на стадионе «Открытие-Арена».