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13:47 (мск), источник: БЕЛТА

Минску и Москве можно многому поучиться друг у друга — Шорец

10 октября, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Минску и Москве можно многому поучиться друг у друга. Об этом заявил журналистам председатель Минского горисполкома Андрей Шорец, который возглавил делегацию белорусской столицы на начавшихся сегодня Днях Минска в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Москва меняется, Москва хорошеет, здесь есть что посмотреть и что перенять», — сказал Андрей Шорец. Именно поэтому, отметил он, в состав минской делегации вошли не только представители бизнеса, но и здравоохранения, образования, спорта и других сфер.

Радостным событием назвал Дни Минска в российской столице министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин. Он отметил плодотворное сотрудничество Беларуси и Москвы, Беларусь доставляет москвичам много необходимой продукции, в том числе продовольствие, коммунальную технику. «Наши отношения с Минском носят стратегический характер», — подчеркнул Сергей Черемин.

Дни Минска в Москве включают мероприятия не только экономической и культурной направленности, но и по обмену опытом. Так, сегодня Андрей Шорец посетил новый парк «Зарядье», который открылся на месте бывшей гостиницы «Россия». Кроме того, он побывает в Центре организации дорожного движения правительства Москвы, в Ситуационном центре Центрального административного округа, а также на стадионе «Открытие-Арена».

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