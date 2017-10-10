Отажонов: за сбор хлопка платят 50 тысяч в день

Отажонов\: на сборе хлопка можно заработать до 1,5 млн сумов в месяц’Активно участвуют люди, когда чувствуют, что ежедневный активный труд достойно оплачивается, — сказал Отажонов.

Как объяснил чиновник, сейчас активно проводится работа по привлечению людей на сезонные работы и благодаря этому собрано более 60% урожая. Также он отметил, что каждая махалля привлекает людей, к октябрю создано уже достаточное количество хлопка.