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13:40 (мск), источник: Sputnik

Отажонов: за сбор хлопка платят 50 тысяч в день

На сборе хлопка за месяц можно заработать полтора миллиона сумов, рассказал заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан Нодир Отажонов.

Источник: Sputnik

Отажонов\: на сборе хлопка можно заработать до 1,5 млн сумов в месяц’Активно участвуют люди, когда чувствуют, что ежедневный активный труд достойно оплачивается, — сказал Отажонов.

Как объяснил чиновник, сейчас активно проводится работа по привлечению людей на сезонные работы и благодаря этому собрано более 60% урожая. Также он отметил, что каждая махалля привлекает людей, к октябрю создано уже достаточное количество хлопка.

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