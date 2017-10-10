Аксенов заявил, что Крыму хватит газа на предстоящий отопительный сезон
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Крым сполна обеспечен газом для прохождения отопительного сезона, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Крым сполна обеспечен газом для прохождения отопительного сезона, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Добыча газа (предприятием “Черноморнефтегаз”) упала не сильно, процент снижения добычи — 4−5% по сравнению с предыдущим годом. Но там принят ряд технологических мер, которые позволили объем добычи ежесуточно увеличить. У нас на сегодня рисков с точки зрения потребления газом населения никаких нет. В Крыму подготовлены к
При этом, по его словам, есть перспективные месторождения, которые еще предстоит разрабатывать.
«По ним готовится техническая документация. А пока все идет в штатном режиме», — подчеркнул глава республики.
«Черноморнефтегаз» эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова. Ему также принадлежит котельная «Симферополь» и котельная «Феодосия». До 17 марта 2014 года компания принадлежала «Нафтогазу Украины», но после возвращения Крыма в состав России была национализирована. Управляет компанией министерство топлива и энергетики Крыма. «Черноморнефтегаз» добыл в 2016 году 1,4 миллиарда кубометров газа.