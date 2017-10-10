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14:28 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов заявил, что Крыму хватит газа на предстоящий отопительный сезон

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Крым сполна обеспечен газом для прохождения отопительного сезона, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: AP 2017

«Добыча газа (предприятием “Черноморнефтегаз”) упала не сильно, процент снижения добычи — 4−5% по сравнению с предыдущим годом. Но там принят ряд технологических мер, которые позволили объем добычи ежесуточно увеличить. У нас на сегодня рисков с точки зрения потребления газом населения никаких нет. В Крыму подготовлены к осенне-зимнему периоду», — сказал Аксенов журналистам.

При этом, по его словам, есть перспективные месторождения, которые еще предстоит разрабатывать.

«По ним готовится техническая документация. А пока все идет в штатном режиме», — подчеркнул глава республики.

«Черноморнефтегаз» эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова. Ему также принадлежит котельная «Симферополь» и котельная «Феодосия». До 17 марта 2014 года компания принадлежала «Нафтогазу Украины», но после возвращения Крыма в состав России была национализирована. Управляет компанией министерство топлива и энергетики Крыма. «Черноморнефтегаз» добыл в 2016 году 1,4 миллиарда кубометров газа.

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