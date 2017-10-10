Аксенов заявил, что Крыму хватит газа на предстоящий отопительный сезон

Источник: AP 2017

«Добыча газа (предприятием “Черноморнефтегаз”) упала не сильно, процент снижения добычи — 4−5% по сравнению с предыдущим годом. Но там принят ряд технологических мер, которые позволили объем добычи ежесуточно увеличить. У нас на сегодня рисков с точки зрения потребления газом населения никаких нет. В Крыму подготовлены к осенне-зимнему периоду», — сказал Аксенов журналистам.

При этом, по его словам, есть перспективные месторождения, которые еще предстоит разрабатывать.

«По ним готовится техническая документация. А пока все идет в штатном режиме», — подчеркнул глава республики.