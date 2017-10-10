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17:16 (мск), источник: СуперОмск

Назарова после отставки пытаются довести до суда

Во вторник, 10 октября, в Первомайском райсуде Омска прошло заседание по резонансному делу бывших омских министров Олега Илюшина, возглавлявшего Минтранс, и Риты Фоминой, руководившей Минфином.

Источник: РИА "Новости"

Сторона защиты в очередной раз позвала в суд Виктора Назарова. Ходатайство заявил Илюшин, его поддержала его адвокат Елена Мутьева. В предыдущих случаях Назаров отсутствовал на заседании, сославшись на загруженный график. В этот раз сторона защиты аргументировала свою позицию наличием свободного времени у Назарова из-за отставки.

Впрочем, суд не стал поддерживать Илюшина в его пожеланиях, сославшись на то, что защита обладала достаточным временем для обеспечения явки Назарова.

Бывшим чиновникам вменяют превышение должностных полномочий, в частности, при строительстве гидроузла. По версии следствия, действия областных чиновников причинили бюджету Омской области ущерб в сумме более 1,2 миллиарда рублей.

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