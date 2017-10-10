Назарова после отставки пытаются довести до суда

Сторона защиты в очередной раз позвала в суд Виктора Назарова. Ходатайство заявил Илюшин, его поддержала его адвокат Елена Мутьева. В предыдущих случаях Назаров отсутствовал на заседании, сославшись на загруженный график. В этот раз сторона защиты аргументировала свою позицию наличием свободного времени у Назарова из-за отставки.