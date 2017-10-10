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14:01 (мск), источник: VN.ru

Городецкий подвел итоги работы на посту губернатора и мэра

Экс-губернатор Владимир Городецкий подвел итоги своей работы на пресс-конференции десятого октября. Ушедший в отставку на прошлой неделе глава региона рассказал журналистам о своем решении остаться в Новосибирске, чтобы быть полезным области, о каких решениях в ходе своего губернаторства он больше всего сожалеет, и о планах впервые за много лет отправиться в отпуск.

Источник: РИА "Новости"

На следующий день после церемонии представления врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова экс-губернатор Владимир Городецкий дал пресс-конференцию в ТАСС, где подвел итоги своей работы на посту губернатора области и мэра Новосибирска, и рассказал о дальнейших планах.

Среди главных достижений он отметил улучшение благосостояния города, благодаря чему в 2003 году Новосибирск был удостоен главной всероссийской премии «Российский национальный Олимп» и высшего общественного титула «Город России 2002−2003». В 2008 году Новосибирск был признан самым благоустроенным городом России. Благодаря программе «Устойчивое развитие Новосибирска», с 2000 до 2013 года удалось увеличить доходы города в десять раз, в восемь раз увеличить бюджетную обеспеченность одного жителя города. При Городецком построен Бугринский мост, который сдали в 2014 году. Экс-губернатор отметил, что перспективы развития этого моста до конца еще не раскрыты, т.к. впереди строительство Юго-Западного транзита и Восточного обхода.

В 2016 году, уже при Городецком-губернаторе, в регионе зафиксирован рекордный урожай. Региональный валовый продукт перевалил за триллион рублей. При этом рост за год составил около 100 млрд рублей.

Не мог бывший губернатор не упомянуть и свое любимое детище — программу реиндустриализации, которую разрабатывали в течение полутора лет всем экспертным сообществом региона. В стадии разработки инициированные им проекты — строительство ледовой арены и четвертого моста через Обь и мусорная концессия.

На вопрос, чем он хочет заниматься после отставки, Владимир Городецкий ответил, что хотел бы «просто быть полезен».

— Я проработал в такой динамике много лет, в должности сначала мэра, затем губернатора. Это большая ответственность. И хотелось бы, может быть, уже не в такой динамике, но что-то найти подходящее для себя. Встаешь утром — надо куда-то ехать, это для меня самое то. Андрей Александрович (Травников) сейчас ознакомится с нашей ситуацией, он вчера уже высказался, что готов опереться на мой опыт. И я готов быть полезным. В какой степени, в какой мере — жизнь покажет. Но я точно знаю, что я буду здесь, в родном Новосибирске.

О причине ухода в отставку Владимир Городецкий высказался в том смысле, что время пришло, и возраст уже не тот. В 2018-м экс-губернатору исполнится 70 лет. Оглядываясь назад на три с половиной года у руля области, он отметил, что если бы была возможность что-то пересмотреть, то он хотел бы по-другому решить вопрос с мусорной концессией.

— То, что мусорная концессия стала таким именем нарицательным, я отношу к недоработке, — отметил Городецкий. — Недоработке как моей лично, так и моей команды. В чем она? Недостаточность открытости и первичного диалога, наверное. От этого недопонимания возникают вопросы. Почему по мусорной концессии сегодня идет противостояние? Это борьба за теневой бизнес. Кому-то такая ситуация пока на руку.

В заключение пресс-конференции Владимир Городецкий признался, что уже много лет не был в отпуске, и не исключает, что в ближайшее время позволит себе отдохнуть.

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