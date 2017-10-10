Минск предложил Москве провести встречу по цене на газ до 15 ноября
В правительстве РБ не исключают, что в перспективе может быть осуществлен переход на российскую валюту в расчетах за поставляемый Россией газ в Беларусь.
В правительстве РБ не исключают, что в перспективе может быть осуществлен переход на российскую валюту в расчетах за поставляемый Россией газ в Беларусь.
МИНСК, 10 окт — Sputnik.
В настоящее время известны условия и цены поставок газа в Беларусь на три ближайших года — до 2019-го. Планируется, что в 2018 году российский газ для Минска будет стоить 129 долларов США за тысячу кубометров, в 2019-м — 127 долларов.
«Мы предполагаем провести очередную встречу, на которой Россия предложит формулу ценообразования на газ, до 15 ноября», сказал Семашко журналистам во вторник в Минске в кулуарах Белорусского энергетического и экологического форума.
Семашко сообщил, что провел уже три встречи с российским коллегой Аркадием Дворковичем, который курирует эти вопросы в правительстве РФ. По словам Семашко, четвертая встреча должна сблизить позиции двух сторон по вопросу ценообразования на газ для Беларуси.
Заместитель
Как ранее сообщал Sputnik, предметом переговоров станут условия поставки российского газа в Беларусь после 2019 года, а также общие подходы двух стран в создании в ЕАЭС единого рынка газа.