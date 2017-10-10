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14:12 (мск), источник: Sputnik.by

Минск предложил Москве провести встречу по цене на газ до 15 ноября

В правительстве РБ не исключают, что в перспективе может быть осуществлен переход на российскую валюту в расчетах за поставляемый Россией газ в Беларусь.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 окт — Sputnik. Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко рассчитывает, белорусская и российская стороны до 15 ноября должны провести встречу для обсуждения формулы цены на газ, который РФ поставляет в РБ.

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В настоящее время известны условия и цены поставок газа в Беларусь на три ближайших года — до 2019-го. Планируется, что в 2018 году российский газ для Минска будет стоить 129 долларов США за тысячу кубометров, в 2019-м — 127 долларов.

«Мы предполагаем провести очередную встречу, на которой Россия предложит формулу ценообразования на газ, до 15 ноября», сказал Семашко журналистам во вторник в Минске в кулуарах Белорусского энергетического и экологического форума.

Семашко сообщил, что провел уже три встречи с российским коллегой Аркадием Дворковичем, который курирует эти вопросы в правительстве РФ. По словам Семашко, четвертая встреча должна сблизить позиции двух сторон по вопросу ценообразования на газ для Беларуси.

Заместитель премьер-министра также не исключил, что в перспективе может быть осуществлен переход на российскую валюту в расчетах за поставляемый Россией газ в Беларусь.

Как ранее сообщал Sputnik, предметом переговоров станут условия поставки российского газа в Беларусь после 2019 года, а также общие подходы двух стран в создании в ЕАЭС единого рынка газа.

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