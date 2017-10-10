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14:53 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

КНДР узнала о деталях военной операции США и Южной Кореи

Расположение ключевых военных и стратегических объектов инфраструктуры, электростанций, а также план совместных действий войск США и Южной Кореи на случай войны с КНДР — все эти засекреченные данные оказались в руках северокорейских хакеров. Об этом сообщила газета Financial Times (FT). Из документов Пхеньян узнал, как войска союзников собирались ликвидировать Ким Чен Ына. Кража документов произошла еще год назад, но южнокорейские специалисты до сих пор выясняют, какие именно данные оказались в распоряжении КНДР.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Ситуация вокруг Северной Кореи продолжает оставаться напряженной. Дональд Трамп грозит КНДР уничтожением в ответ на запуски баллистических ракет и ядерные испытания, а министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в понедельник, что американские войска готовы к операции против северокорейского режима. Но, как оказалось, в Пхеньяне не просто готовятся к ответным действиям, а уже давно знают, какой будет эта самая военная операция. Как пишет FT, благодаря хакерам в распоряжении Ким Чен Ына оказался «План боевых действий — 2015» — самый свежий проект плана совместных действий США и Южной Кореи при вторжении в КНДР. Там же были детально описаны все действия войск союзников по устранению самого северокорейского лидера.

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Хакерская атака произошла еще в сентябре прошлого года. Однако известно о ней стало только сейчас. О случившемся изданию рассказал один из депутатов парламента Южной Кореи и представитель правящей в стране Демократической партии Ли Чхоль Хи. Ссылаясь на данные официальных лиц военного ведомства, господин Хи заявил, что общий объем украденных документов составил 235 Гб. Причем содержимое 80% документов еще предстоит установить. В Министерстве обороны страны появившуюся информацию комментировать отказались.

Это не первая хакерская атака КНДР. Так, Южнокорейский государственный институт по изучению вопросов финансовой безопасности (FSI) заявил в июле, что северокорейские хакеры все чаще стали красть денежные средства из-за рубежа. А по данным американской компании FireEye, занимающейся исследованиями в области кибербезопасности, в сферу интересов хакеров из КНДР попали и криптовалютные биржи, откуда они похищают биткойны и другие криптовалюты.

Кирилл Сарханянц

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