КНДР узнала о деталях военной операции США и Южной Кореи

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Ситуация вокруг Северной Кореи продолжает оставаться напряженной. Дональд Трамп грозит КНДР уничтожением в ответ на запуски баллистических ракет и ядерные испытания, а министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в понедельник, что американские войска готовы к операции против северокорейского режима. Но, как оказалось, в Пхеньяне не просто готовятся к ответным действиям, а уже давно знают, какой будет эта самая военная операция. Как пишет FT, благодаря хакерам в распоряжении Ким Чен Ына оказался «План боевых действий — 2015» — самый свежий проект плана совместных действий США и Южной Кореи при вторжении в КНДР. Там же были детально описаны все действия войск союзников по устранению самого северокорейского лидера.

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Хакерская атака произошла еще в сентябре прошлого года. Однако известно о ней стало только сейчас. О случившемся изданию рассказал один из депутатов парламента Южной Кореи и представитель правящей в стране Демократической партии Ли Чхоль Хи. Ссылаясь на данные официальных лиц военного ведомства, господин Хи заявил, что общий объем украденных документов составил 235 Гб. Причем содержимое 80% документов еще предстоит установить. В Министерстве обороны страны появившуюся информацию комментировать отказались.

Это не первая хакерская атака КНДР. Так, Южнокорейский государственный институт по изучению вопросов финансовой безопасности (FSI) заявил в июле, что северокорейские хакеры все чаще стали красть денежные средства из-за рубежа. А по данным американской компании FireEye, занимающейся исследованиями в области кибербезопасности, в сферу интересов хакеров из КНДР попали и криптовалютные биржи, откуда они похищают биткойны и другие криптовалюты.