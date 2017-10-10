Конкурс на должность главы Богдановича вновь признан несостоявшимся
Депутаты уральского города Богданович на своем ближайшем заседании объявят новый конкурс на должность главы городского округа.
Депутаты уральского города Богданович на своем ближайшем заседании объявят новый конкурс на должность главы городского округа.
Об этом Накануне.RU сообщили в городской администрации.
Сегодня, 10 октября, состоялось заседание конкурсной комиссии по выборам главы Богдановича. В итоге было принято решение, что ни один из кандидатов не соответствует должности, и конкурс признали несостоявшимся. На следующем заседании городской думы, которое планируется 26 октября, будет объявлен новый конкурс.
О том, что ожидается именно такое развитие событий, ранее сообщал источник Накануне.RU.
«На 99,9% конкурс могут признать несостоявшимся и назначат новое выдвижение. Причина в том, что в нем участвуют практически те же самые лица, которые были и в первом конкурсе. Будет проводиться новый конкурс, где должна появиться кандидатура, утвержденная губернатором. Пока такой кандидатуры нет, но есть информация, что она уже подготовлена, и это не местный человек, не из Богдановича», — утверждал источник.
Напомним, 3 августа депутаты городской думы выбрали новым руководителем Богдановича Владимира Голованова: за него проголосовали все присутствовавшие на заседании парламентарии, в то время как действующего главу Владимира Москвина не поддержал ни один из народных избранников. После этого разразился скандал: выяснилось, что решение об избрании Голованова стало возможным благодаря внесению изменений в регламент конкурса. В итоге дело дошло до суда.
В настоящее время главой Богдановича является Владимир Москвин. Любопытно, что и он, и Владимир Голованов также участвовали в конкурсе, который сегодня был признан несостоявшимся.