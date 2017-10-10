Конкурс на должность главы Богдановича вновь признан несостоявшимся

Источник: Reuters

Об этом Накануне.RU сообщили в городской администрации.

Сегодня, 10 октября, состоялось заседание конкурсной комиссии по выборам главы Богдановича. В итоге было принято решение, что ни один из кандидатов не соответствует должности, и конкурс признали несостоявшимся. На следующем заседании городской думы, которое планируется 26 октября, будет объявлен новый конкурс.

О том, что ожидается именно такое развитие событий, ранее сообщал источник Накануне.RU.

«На 99,9% конкурс могут признать несостоявшимся и назначат новое выдвижение. Причина в том, что в нем участвуют практически те же самые лица, которые были и в первом конкурсе. Будет проводиться новый конкурс, где должна появиться кандидатура, утвержденная губернатором. Пока такой кандидатуры нет, но есть информация, что она уже подготовлена, и это не местный человек, не из Богдановича», — утверждал источник.

Напомним, 3 августа депутаты городской думы выбрали новым руководителем Богдановича Владимира Голованова: за него проголосовали все присутствовавшие на заседании парламентарии, в то время как действующего главу Владимира Москвина не поддержал ни один из народных избранников. После этого разразился скандал: выяснилось, что решение об избрании Голованова стало возможным благодаря внесению изменений в регламент конкурса. В итоге дело дошло до суда.