В Госдуме прокомментировали заявление Эрдогана по Крыму

Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в интервью с RT.
По его словам, эта ситуация показала, что «повороты» во внешнеполитическом курсе Анкары могут возникнуть как при смене власти, так и при одном и том же президенте. При этом Новиков подчеркнул, что в вопросе Крыма Турция никогда не была союзником России.
«Это надо просто учитывать, чтобы не было иллюзий в отношении турецкой политики», — заявил депутат.
Ранее Эрдоган в ходе совместного брифинга с Петром Порошенко заявил, что Турция поддерживает суверенитет Украины. Порошенко, со своей стороны, добавил, что рассчитывает на присоединение Турции к международной «группе друзей деоккупации Крыма».