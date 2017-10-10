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14:45 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме прокомментировали заявление Эрдогана по Крыму

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о непризнании его страной воссоединения Крыма с Россией, является уроком для тех, кто пытается выстраивать долгосрочные отношения с Анкарой.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в интервью с RT.

По его словам, эта ситуация показала, что «повороты» во внешнеполитическом курсе Анкары могут возникнуть как при смене власти, так и при одном и том же президенте. При этом Новиков подчеркнул, что в вопросе Крыма Турция никогда не была союзником России.

«Это надо просто учитывать, чтобы не было иллюзий в отношении турецкой политики», — заявил депутат.

Ранее Эрдоган в ходе совместного брифинга с Петром Порошенко заявил, что Турция поддерживает суверенитет Украины. Порошенко, со своей стороны, добавил, что рассчитывает на присоединение Турции к международной «группе друзей деоккупации Крыма».

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