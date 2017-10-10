Двенадцать самолётов ИЛ-114 в год планируется выпускать на базе нижегородского авиазавода «Сокол»

Источник: РИА "Новости"

«На прежнем месте приходилось заниматься программами развития авиастроения. Предприятие производит очень хорошее впечатление, но самое главное — это то, что мы видим большой потенциал в будущем. Мы обсудили с представителями объединённой авиастроительной корпорации и РСК “Миг”, как мы можем использовать нижегородские площадки для развития и формирования программ локализации компонентов под новые продукты. В частности, Ил-114 и “Миг — 35”. Коллеги заверили, что дополнительные компоненты будут размещаться в Нижегородской области», — отметил глава региона.

Кроме «Сокола», в производстве также будут участвовать «Теплообменник», «Гидромаш», «Полёт» и другие предприятия региона.

Согласно информации, с 2020 года планируется поставлять по 12 ИЛ-114 в год. Контракты по МиГ-35 пока уточняются.