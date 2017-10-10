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15:38 (мск), источник: НТА-Приволжье

Двенадцать самолётов ИЛ-114 в год планируется выпускать на базе нижегородского авиазавода «Сокол»

Как сообщил по итогам посещения авиазавода «Сокол» 10 октября врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, в регионе планируется локализовать производство компонентов для гражданского самолёта ИЛ-114 и истребителя МиГ-35.

Источник: РИА "Новости"

«На прежнем месте приходилось заниматься программами развития авиастроения. Предприятие производит очень хорошее впечатление, но самое главное — это то, что мы видим большой потенциал в будущем. Мы обсудили с представителями объединённой авиастроительной корпорации и РСК “Миг”, как мы можем использовать нижегородские площадки для развития и формирования программ локализации компонентов под новые продукты. В частности, Ил-114 и “Миг — 35”. Коллеги заверили, что дополнительные компоненты будут размещаться в Нижегородской области», — отметил глава региона.

Кроме «Сокола», в производстве также будут участвовать «Теплообменник», «Гидромаш», «Полёт» и другие предприятия региона.

Согласно информации, с 2020 года планируется поставлять по 12 ИЛ-114 в год. Контракты по МиГ-35 пока уточняются.

Ранее сообщалось, что на нижегородском заводе «Сокол» будет размещено около 40% производства самолета ИЛ-114, серийный выпуск которого у нас планируется с 2019 года.

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