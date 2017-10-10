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16:47 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сергей Левченко встретился с депутатами Госдумы в рамках Дней Иркутской области в Москве

Губернатор Приангарья Сергей Левченко провел встречу с представителями региона в Государственной Думе сегодня, 10 октября, в рамках Дней Иркутской области в Москве. Глава региона и депутаты обсудили актуальные вопросы в федеральном парламенте. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Источник: IrkutskMedia.ru

Известно, что депутат ГД РФ от Иркутской области Сергей Тен планировал на встрече озвучить вопросы состояния высшей школы в регионе, природоохранного законодательства на Байкальской природной территории в рамках работы депутатской группы «Байкал», развития связи, устранения «цифрового неравенства» в отдаленных и малонаселенных территориях области, развития ГЧП-проектов (дорога Университетский-Первомайский-Ново-Ленино в Иркутске), а также безопасности дорожного движения на региональных и местных дорогах в Иркутской области (развитие интеллектуальных транспортных систем).

Напомним, Дни Иркутской области, посвященные 80-летию основания региона, датой которого является 27 сентября 1937 года, проходят в Москве с 9 по 16 октября. В рамках обширной культурной программы запланированы выступления губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии, актеров Иркутского академического драматического театра им. Н. П. Охлопкова, художников, писателей и народных мастеров.

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