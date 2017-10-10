Сергей Левченко встретился с депутатами Госдумы в рамках Дней Иркутской области в Москве

Известно, что депутат ГД РФ от Иркутской области Сергей Тен планировал на встрече озвучить вопросы состояния высшей школы в регионе, природоохранного законодательства на Байкальской природной территории в рамках работы депутатской группы «Байкал», развития связи, устранения «цифрового неравенства» в отдаленных и малонаселенных территориях области, развития ГЧП-проектов (дорога Университетский-Первомайский-Ново-Ленино в Иркутске), а также безопасности дорожного движения на региональных и местных дорогах в Иркутской области (развитие интеллектуальных транспортных систем).