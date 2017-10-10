Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция пригрозила РФ аннулированием соглашения по покупке С-400
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
В РФ получило широкое распространение новое мошенничество с ОСАГО
Эрдоган на встрече с Порошенко ушел от ответа санкциях против РФ
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
«Запустила себя»: поклонники критикуют располневшую Боню
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Больной раком Михаил Задорнов сделал заявление - СМИ
СМИ: Польские полицейские издевались над украинкой
Утяшева показала в Вероне платье с глубоким декольте - СМИ
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
12184-й праздник пива «Октоберфест»
15:32 (мск), источник: Noi.md

Игорь Додон встретится с молдавской диаспорой в России

Президент Республики Молдова встретится с молдавской диаспорой, которая работает в городе Сочи и Краснодарском крае.

Источник: Noi.md

Президент Республики Молдова встретится с молдавской диаспорой, которая работает в городе Сочи и Краснодарском крае.

Об этом сообщила в социальных сетях советник президента по связям с диаспорой, Кристина Буга.

Встреча состоится 12 октября, в 18.00 по адресу, ул. Пластунская, 94, Сочинский Государственный Университет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Как выглядят и когда появятся летающие такси
В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб
Вода, банки и голоса в голове. Что мы знаем про Аллана Чумака
Опрос показал избирательные предпочтения россиян перед 2018
В российских школах введут обязательные уроки шахмат
Как поведение россиян связано с Нобелевской премией по экономике
Стал известен размер средней зарплаты в Москве в 2017 году
Японцы засудили государство за аварию на «Фукусиме»
Спорт
Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину Сборная Украины проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года в России
Авто
Kia рассекретила внедорожный Rio для России Корейская марка представила новое поколение хэтчбека Rio, который будет продаваться только во внедорожном варианте
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Определилась судьба передачи «Жди меня» Руководитель телекомпании «ВИD» Александр Любимов прояснил ситуацию вокруг программы, ушедшей с «Первого канала»
Недвижимость
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Салтыкова сделала ремонт в квартире из «Брата-2»
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь