Игорь Додон встретится с молдавской диаспорой в России
Президент Республики Молдова встретится с молдавской диаспорой, которая работает в городе Сочи и Краснодарском крае.
Президент Республики Молдова встретится с молдавской диаспорой, которая работает в городе Сочи и Краснодарском крае.
Президент Республики Молдова встретится с молдавской диаспорой, которая работает в городе Сочи и Краснодарском крае.
Об этом сообщила в социальных сетях советник президента по связям с диаспорой, Кристина Буга.
Встреча состоится 12 октября, в 18.00 по адресу, ул. Пластунская, 94, Сочинский Государственный Университет.