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15:26 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко направился в Сочи для участия в саммитах СНГ и ЕАЭС

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию, где 11 октября в городе Сочи примет участие в саммитах СНГ и ЕАЭС. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Ранее во время телефонного разговора с Президентом России Александр Лукашенко подтвердил свое участие в этих международных форумах и подчеркнул, что высокий уровень координации между Беларусью и Россией зачастую становится решающим фактором и предопределяет в конечном итоге принятие концептуальных решений по развитию интеграции.

На заседании Совета глав государств СНГ планируется рассмотреть около 20 вопросов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной областях и других ключевых сферах деятельности Содружества.

Наиболее значимым из них является проект заявления глав государств — участников Содружества Независимых Государств о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей.

В рамках экономического сотрудничества предполагается рассмотреть и одобрить проект Конвенции Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Наиболее значимыми гуманитарными проектами, включенными в повестку дня, являются решения об объявлении в Содружестве Независимых Государств 2019 года Годом книги, 2020 года — Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, о реализации межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества» в 2018 году в Армении, в 2019 году — в Беларуси, в 2020 году — в Казахстане.

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Традиционно в повестку дня заседания включены вопросы, направленные на обеспечение безопасности и противодействие новым вызовам и угрозам. Среди них проекты основных направлений адаптации объединенной системы противовоздушной обороны государств — участников СНГ к решению задач воздушно-космической обороны; решения о концепции сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; концепции сотрудничества государств — участников СНГ в противодействии коррупции; соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий.

Одним из пунктов повестки дня станет рассмотрение путей совершенствования деятельности Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ и ее адаптации к современным реалиям.

Предстоит также рассмотреть организационные вопросы.

На заседании Высшего Евразийского экономического совета лидеры стран рассмотрят вопросы в сфере информатизации, таможенного регулирования, конкуренции, естественных монополий, промышленного сотрудничества и международной деятельности.

Одной из ключевых тем станет обсуждение основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года. Будут представлены основные направления международной деятельности союза на 2018 год. Президентов проинформируют о ходе ратификации Таможенного кодекса ЕАЭС, который должен вступить в силу с 1 января 2018 года.

На рассмотрение будет вынесено распоряжение Высшего Евразийского экономического совета о подготовке дорожной карты, которая будет направлена на гармонизацию законодательства государств-членов в сфере регулирования деятельности субъектов естественных монополий.

Еще один вопрос повестки дня — сотрудничество стран ЕАЭС в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли.

Планируется, что на заседании главы государств утвердят председателя Суда ЕАЭС и его заместителя.

Одна из итоговых тем саммита — о председательстве в органах союза — Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.

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