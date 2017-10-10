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16:42 (мск), источник: РИА Новости

Депутат Госдумы прокомментировал слова Земана о компенсации за Крым

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Постановка вопроса о том, что Киев мог бы попытаться добиться от России компенсации за Крым, странная — эта тема закрыта, а подобные заявления делаются либо от недостатка информации, либо в силу определенной конъюнктуры, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков.

Источник: РИА "Новости"

Ранее во вторник президент Чехии Милош Земан заявил, выступая в ПАСЕ, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров.

«Весьма странная постановка вопроса, тема закрыта. Крым является частью России. Это результат не какой-то там оккупации, не результат какой-то аннексии, это результат волеизъявления крымских граждан, где проживает преимущественно русское население, поэтому говорить что-то о долгах России… с кого брать эти деньги? С жителей Крыма за то, что они так проголосовали?», — сказал Новиков.

Он добавил, что, по его мнению, Земан «довольно взвешенный политик», и если он делает такие заявления, то они делаются, «либо от недостатка информации, либо в силу определенной конъюнктуры».

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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