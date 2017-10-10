Депутат Госдумы прокомментировал слова Земана о компенсации за Крым

Источник: РИА "Новости"

Ранее во вторник президент Чехии Милош Земан заявил, выступая в ПАСЕ, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров.

«Весьма странная постановка вопроса, тема закрыта. Крым является частью России. Это результат не какой-то там оккупации, не результат какой-то аннексии, это результат волеизъявления крымских граждан, где проживает преимущественно русское население, поэтому говорить что-то о долгах России… с кого брать эти деньги? С жителей Крыма за то, что они так проголосовали?», — сказал Новиков.

Он добавил, что, по его мнению, Земан «довольно взвешенный политик», и если он делает такие заявления, то они делаются, «либо от недостатка информации, либо в силу определенной конъюнктуры».