Суд заочно арестовал оппозиционера Мальцева
Мещанский суд Москвы заочно арестовал лидера движения «Артподготовка», националиста Вячеслава Мальцева, которого обвиняют в экстремизме. Об этом сообщила РБК
Мещанский суд Москвы заочно арестовал лидера движения «Артподготовка», националиста Вячеслава Мальцева, которого обвиняют в экстремизме. Об этом сообщила РБК
Мальцеву установлен срок содержания под стражей на два месяца с момента передачи его правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации на территорию России, либо с момента фактического задержания.
Бочарова отметила, что Мальцев обвиняется в преступлении по ч. 1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).
В июле РБК со ссылкой на
Мальцев покинул Россию со своей семьей, узнав, что сотрудники правоохранительных органов планируют его задержать, сообщил РБК координатор движения «Артподготовка» в