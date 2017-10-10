Суд заочно арестовал оппозиционера Мальцева

Источник: РИА "Новости"

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Мальцеву установлен срок содержания под стражей на два месяца с момента передачи его правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации на территорию России, либо с момента фактического задержания. Юлия Бочарова Пресс-секретарь Мещанского суда

Бочарова отметила, что Мальцев обвиняется в преступлении по ч. 1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

В июле РБК со ссылкой на пресс-секретаря незарегистрированной Партии националистов Дениса Романова сообщал, что против Мальцева было возбуждено уголовное дело. По словам Романова, о возбуждении дела сотрудники правоохранительных органов объявили во время обыска в «Народном доме» — штаб-квартире Мальцева и его сторонников в Подмосковье.