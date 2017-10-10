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16:15 (мск), источник: РБК

Суд заочно арестовал оппозиционера Мальцева

Мещанский суд Москвы заочно арестовал лидера движения «Артподготовка», националиста Вячеслава Мальцева, которого обвиняют в экстремизме. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

Источник: РИА "Новости"

Мальцеву установлен срок содержания под стражей на два месяца с момента передачи его правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации на территорию России, либо с момента фактического задержания.
Юлия Бочарова
Пресс-секретарь Мещанского суда

Бочарова отметила, что Мальцев обвиняется в преступлении по ч. 1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

В июле РБК со ссылкой на пресс-секретаря незарегистрированной Партии националистов Дениса Романова сообщал, что против Мальцева было возбуждено уголовное дело. По словам Романова, о возбуждении дела сотрудники правоохранительных органов объявили во время обыска в «Народном доме» — штаб-квартире Мальцева и его сторонников в Подмосковье.

Мальцев покинул Россию со своей семьей, узнав, что сотрудники правоохранительных органов планируют его задержать, сообщил РБК координатор движения «Артподготовка» в Санкт-Петербурге Александр Расторгуев в начале июля. По его словам, о планах правоохранительных органов оппозиционеру рассказали «лояльные» сотрудники ФСБ и МВД.

Оппозиционеру Мальцеву заочно предъявили обвинение в экстремизме
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14 июля© Ньюстюб
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