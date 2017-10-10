Смольному, Эрмитажу и РНБ напомнили про выселение Европейского университета

С пикетами студенты вышли на Дворцовую площадь, к Эрмитажу, к стенам Смольного. Встали с плакатами и у самого Европейского университета, а также у библиотеки им. Маяковского на Фонтанке, у РНБ на площади Островского и на Московском проспекте. Студенческие пикеты также выставили у Гостиного двора и Русского музея. в это же время в столице в защиту Европейского встали с плакатами у здания Рособрнадзора на Садовой-Сухаревской.