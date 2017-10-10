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17:45 (мск), источник: Фонтанка

Смольному, Эрмитажу и РНБ напомнили про выселение Европейского университета

Бывшие студенты Европейского университета 10 октября вышли с одиночными пикетами к ключевым правительственным и культурным зданиям Северной столицы. Кроме того, поддержать ЕУ активисты вышли и в Москве.

На прошедшей неделе Рособрнадзор отказал Европейскому университету в выдаче лицензии.

«Одиночные пикеты вместо тихого перевода в другой университет — ответ студентов, которые не готовы становиться последним поколением в истории Европейского», — отмечают организаторы акции.

Источник: Фонтанка.Ру

С пикетами студенты вышли на Дворцовую площадь, к Эрмитажу, к стенам Смольного. Встали с плакатами и у самого Европейского университета, а также у библиотеки им. Маяковского на Фонтанке, у РНБ на площади Островского и на Московском проспекте. Студенческие пикеты также выставили у Гостиного двора и Русского музея. в это же время в столице в защиту Европейского встали с плакатами у здания Рособрнадзора на Садовой-Сухаревской.

Мероприятия прошли без нарушения общественного порядка.

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