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18:07 (мск), источник: ИА REGNUM

Нижегородский сити-менеджер нашел уважительные причины для неявки в суд

Сергей Белов заявил, что непременно воспользуется правом на ознакомление с материалами своего уголовного дела.

Источник: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

«Ознакомление с уголовным делом — это мое законное право, а не обязанность. И, безусловно, я намерен им непременно воспользоваться», — заявил глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов, комментируя ситуацию с передачей его дела для рассмотрения судом апелляционной инстанции.

«Если говорить о конкретной ситуации, то в пятницу, 6 октября в администрацию города по факсу пришло письмо с предложением явиться в суд в 08:00 в понедельник, 9 октября для ознакомления с материалами дела. Несмотря на особую важность для меня всей этой неприятной истории, а также мое искреннее стремление до конца отстаивать свою позицию, в данном случае на данное предложение не было возможности ответить личным присутствием в силу решения важных рабочих вопросов», — говорится в заявлении Белова, распространенного пресс-службой городской администрации.

По словам чиновника, он не смог прибыть в суд и знакомиться с материалами по объективным причинам: «На 08:30 утра 9 октября уже было назначено совещание на уровне правительства Нижегородской области, которое проходило на Нижегородской ярмарке. Для этого я даже перенес традиционное еженедельное оперативное совещание в администрации города с 09:00 на 13.00. И об этом всем известно. Сегодня мне под роспись вручили приглашение явиться в суд 13 октября для ознакомления с материалами дела, и я это намерен это сделать».

С моей стороны ни о каком препятствовании или затягивании времени речи быть не может.
Сергей Белов

О том, почему судебные органы не были уведомлены о причинах неявки Белова для ознакомления с материалами дела, в его заявлении ничего не говорится.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в нижегородском областном суде сообщили, что глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов и бывшая глава Ленинского района Нижнего Новгорода Надежда Рожкова, осужденные за халатность, по неизвестным причинам игнорируют все приглашения и не являются в суд для ознакомления с материалами уголовного дела.

В начале октября осужденные и их защитники были приглашены для ознакомления с материалами дела, но в суд так и не явились.

Ранее суд признал Белова и Рожкову виновным в том, что жилой дом на улице Самочкина не был вовремя признан аварийным и расселен. В результате здание частично обрушилось, а жители лишились квартир.

По итогам судебного разбирательства Белов и Рожкова получили наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей каждому, практически сразу же оба чиновника были освобождены от наказания в связи с истечением срока давности.

Сам Белов не видит свой вины в том, что дом обрушился. При этом он уверен, что в его деле есть следы «политического заказа». Чиновник неоднократно заявлял о своей невиновности и намерениях подать апелляцию на решение суда.

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