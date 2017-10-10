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18:38 (мск), источник: Газета.Ру

Песков: Путин встретится с участниками Фестиваля молодежи и студентов в Сочи

В ходе Валдайского форума президент России Владимир Путин планирует встретиться с участниками Фестиваля молодежи и студентов в Сочи, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Источник: РИА "Новости"

«Мы ожидаем, что в дни Валдайского форума Путин также в различных форматах пообщается с участниками фестиваля молодежи и студентов 21-го октября он примет участие в некоторых секциях по обсуждению различных вопросов в рамках фестиваля, пообщается с участниками, посетит закрытие», — заявил он.

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