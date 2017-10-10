Андрей Травников провел первое заседание правительства Новосибирской области

Андрей Травников, временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области: «Попрошу продолжить всех исполнять свои обязанности, спокойно работать. Если в отношении кого-то возникнут вопросы или претензии, я заблаговременно дам обратную связь, у нас будет возможность обсудить возможные кадровые перемещения. На данный момент в отношении ни одного члена правительства у меня таких оснований пока нет, поэтому продолжаем. К заседанию!».

Что касается повестки дня, то её готовили еще на прошлой неделе — до всех кадровых перемен в руководстве области. План работы сегодня не изменили. Состоял он из довольно рабочих вопросов. Изменения вносятся в ряд региональных программ — капитального ремонта жилья, поддержки предпринимательства и так далее. Один пункт должен заинтересовать работодателей и иностранных рабочих — стоимость патента для них в будущем году вырастет на 373 рубля, месячная стоимость разрешения на работу составит 3585 рублей.