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17:19 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Андрей Травников провел первое заседание правительства Новосибирской области

Правительство Новосибирской области в полном составе отправлено в отставку. Такая процедура предусмотрена законом — после ухода с должности действующего губернатора. Временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Травников сегодняшнее заседание кабинета министров предварил важным замечанием.

Источник: Вести - Новосибирск

Андрей Травников, временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области: «Попрошу продолжить всех исполнять свои обязанности, спокойно работать. Если в отношении кого-то возникнут вопросы или претензии, я заблаговременно дам обратную связь, у нас будет возможность обсудить возможные кадровые перемещения. На данный момент в отношении ни одного члена правительства у меня таких оснований пока нет, поэтому продолжаем. К заседанию!».

Что касается повестки дня, то её готовили еще на прошлой неделе — до всех кадровых перемен в руководстве области. План работы сегодня не изменили. Состоял он из довольно рабочих вопросов. Изменения вносятся в ряд региональных программ — капитального ремонта жилья, поддержки предпринимательства и так далее. Один пункт должен заинтересовать работодателей и иностранных рабочих — стоимость патента для них в будущем году вырастет на 373 рубля, месячная стоимость разрешения на работу составит 3585 рублей.

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