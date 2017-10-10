Зачем кандидатов в губернаторы в России просят прыгать со скалы

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-25232578&id=456240145&hash=d3756b8247b68405&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Целую неделю в начале октября десятки российских чиновников и депутатов проходили специальное обучение в сочинском пансионате «Сириус». Тренинги были организованы при участии администрации президента на основе курсов высшей школы государственного управления РАНХиГС, при поддержке московской школы управления «Сколково», корпоративного университета Сбербанка и Высшей школы экономики.

Цель тренингов — подготовка кадров на руководящие посты в регионах, в том числе потенциальных кандидатов в губернаторы.

Среди тех, кто проходил курсы, были и те, кого президент Владимир Путин недавно назначил временно исполняющими обязанности руководителей регионов.

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Одной из составляющей тренинга стали прыжки в воду с семиметровой скалы в реку на Агурских водопадах около Сочи. Видео, на котором участники курсов в специальной экипировке и шлемах подходят к краю скалы, после чего отталкиваются и прыгают в обрыв, в воскресенье показали телеканал РБК и Первый канал.

Прыжок со скалы — это элемент командообразующего мероприятия, предложенного участникам обучения в дополнение к серьезной образовательной программе, рассказал Би-би-си проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Это мероприятие состояло из спуска чиновников по горной реке (каньонинг). По пути следования маршрута была скала. Участники могли выбрать: спрыгнуть с нее или спуститься по склону, отметил Комиссаров.

У участников была возможность попробовать себя в такой непростой ситуации с целью командообразования. Алексей Комиссаров Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы

По его словам, прыгнула большая часть участников, но не все.

«Безопасность была обеспечена. Было выбрано безопасное место, рядом с участниками были профессиональные инструкторы, а также дежурила бригада скорой помощи и МЧC», — добавил Комиссаров.

Чему еще учат управленцев

Каньониг был завершающей частью завершающего модуля, в этот день для участников провели теоретические занятия и лекции ряд известных управленцев, в частности, глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

В целом программа развития кадрового управленческого резерва состоит из восьми модулей, на которых «изучают современные мировые тренды, современные модели управления, особенности современных подходов к госуправлению и многое другое», подытожил представитель РАНХиГС.

Модуль «Новые методы управления в цифровом мире» проходил в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Ранее слушатели курсов уже поучаствовали в парусной регате и «Гонках на лодках-драконах».

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Однако основную часть тренинга составляют лекции, защиты проектов и личностно-профессиональная диагностика. Обучения проводится в группах с 9 утра до 9 вечера с перерывами на кофе-брейки, обеды и ужины, сообщал РБК.

Два из предстоящих модулей пройдут за пределами России. 4—7 декабря состоится стажировка в Малайзии и 21—27 января в Сингапуре.

Всего в списках планировавшихся участников 67 человек, писал РБК. 31 из них — представители Госдумы, Совета Федерации и правительства. В частности, там значились недавно назначенные исполняющими обязанности руководителей регионов: экс-сенатор Дмитрий Азаров (назначен в Самарскую область), замминистра промышленности Глеб Никитин (Нижегородская область), замминистра экономического развития Александр Цыбульский (Ненецкий автономный округ), депутат Александр Бурков (Омская область), Станислав Воскресенский (Ивановская область).

Среди спикеров, которые, по данным РБК, должны пообщаться с участниками тренингов, упоминались мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и руководитель Тюменской области Владимир Якушев, глава Сбербанка Герман Греф, глава «Роснефти» Игорь Сечин, основатель USM Holdings Алишер Усманов, глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский и другие.

Петр Козлов.