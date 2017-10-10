Зачем кандидатов в губернаторы в России просят прыгать со скалы
Организаторы тренинга для потенциальных кандидатов в губернаторы объяснили Русской службе
Организаторы тренинга для потенциальных кандидатов в губернаторы объяснили Русской службе
Целую неделю в начале октября десятки российских чиновников и депутатов проходили специальное обучение в сочинском пансионате «Сириус». Тренинги были организованы при участии администрации президента на основе курсов высшей школы государственного управления РАНХиГС, при поддержке московской школы управления «Сколково», корпоративного университета Сбербанка и Высшей школы экономики.
Среди тех, кто проходил курсы, были и те, кого президент Владимир Путин недавно назначил временно исполняющими обязанности руководителей регионов.
Одной из составляющей тренинга стали прыжки в воду с семиметровой скалы в реку на Агурских водопадах около Сочи. Видео, на котором участники курсов в специальной экипировке и шлемах подходят к краю скалы, после чего отталкиваются и прыгают в обрыв, в воскресенье показали телеканал РБК и Первый канал.
Прыжок со скалы — это элемент командообразующего мероприятия, предложенного участникам обучения в дополнение к серьезной образовательной программе, рассказал
Это мероприятие состояло из спуска чиновников по горной реке (каньонинг). По пути следования маршрута была скала. Участники могли выбрать: спрыгнуть с нее или спуститься по склону, отметил Комиссаров.
У участников была возможность попробовать себя в такой непростой ситуации с целью командообразования.
По его словам, прыгнула большая часть участников, но не все.
«Безопасность была обеспечена. Было выбрано безопасное место, рядом с участниками были профессиональные инструкторы, а также дежурила бригада скорой помощи и МЧC», — добавил Комиссаров.
Чему еще учат управленцев
Каньониг был завершающей частью завершающего модуля, в этот день для участников провели теоретические занятия и лекции ряд известных управленцев, в частности, глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Модуль «Новые методы управления в цифровом мире» проходил в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Ранее слушатели курсов уже поучаствовали в парусной регате и «Гонках на лодках-драконах».
Однако основную часть тренинга составляют лекции, защиты проектов и
Два из предстоящих модулей пройдут за пределами России.
Всего в списках планировавшихся участников 67 человек, писал РБК. 31 из них — представители Госдумы, Совета Федерации и правительства. В частности, там значились недавно назначенные исполняющими обязанности руководителей регионов:
Среди спикеров, которые, по данным РБК, должны пообщаться с участниками тренингов, упоминались мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и руководитель Тюменской области Владимир Якушев, глава Сбербанка Герман Греф, глава «Роснефти» Игорь Сечин, основатель USM Holdings Алишер Усманов, глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский и другие.
Петр Козлов.