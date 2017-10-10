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17:46 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородской министерство ЖКХ назвало три города проблемными по качеству питьевой воды

Региональное министерство ЖКХ назвало три города Нижегородской области в регионе проблемными по качеству питьевой воды. Об этом министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Андрей Чертков сообщил в рамках пресс-конференции 10 октября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По его словам, «болевыми точками» региона являются г. о. Чкаловск, г. о Навашино и город Кстово. Системы водоочистки как питьевой воды, так и сточных вод в данных поселениях нуждаются в масштабной модернизации. Как отметил министр, данные города должны обязательно войти в масштабную федеральную целевую программу «Чистая вода», которую правительство региона планирует возобновить. Сроки возобновления программы на данный момент не озвучиваются.

Комментируя проблемы поселений, Чертков также указал на наличие конфликта в Чкаловске, который заключается, по его мнению, в намеренном затягивании проблемы решения очистки питьевой воды, а именно, затягиванием заключения концессионного соглашения и пассивности городской власти в решении данного вопроса.

Проблема в городе стоит очень остро. Уже несколько десятков лет люди вынуждены получать воду недостаточного качества. Мы неоднократно говорили об этом. Однако чтобы ее эффективно устранить, нужна разработанная не на коленке стратегия. Что касается Чкаловска, то здесь необходима стратегия развития именно очистных сооружений. Есть концессионное соглашение, мы готовы помочь, но нет никакой конкретики и инициативы. Мы помогаем тем, кто активен в своей позиции. Здесь только междоусобицы и разборки. Пока разбирательство будет идти, население будет страдать. Надо решить ситуацию как можно скорее.
Андрей Чертков

Чертков также сообщил, что министерство готово предоставить специалистов, которые бы составили программу концессии корректно.

Отвечая на данное заявление, глава МСУ городского округа г. Чкаловск Филипп Фарбер, отметил, что не согласен с позицией министра.

«Очень просто находить междоусобицу там, где ее нет. Законы РФ должны исполняться всеми ветвями власти. У каждого есть свои обязательства и полномочия. Нет междоусобицы, есть большая неуверенность. Тот концессионер, которого вы на сегодняшний день наметили, в течение января-февраля 2017 года допустил в подведомственной котельной две аварийных ситуации, которые привели к серьезным последствиям. К сожалению, никем этот факт не был замечен вообще. Что касается междоусобиц — есть арбитражный суд. Никому не позволено вмешиваться в отношения двух субъектов. Кто прав или не прав — решает только суд, поэтому третьей стороне делать самостоятельно выводы недопустимо, иначе это может привезти к новым судебным тяжбам. Давайте руководствоваться в нашей работе не слухами, а законами», — подвел итог Фарбер.

На данный момент проект концессионного соглашения на сумму 25 млн рублей по модернизации систем водоочистки города Чкаловска находится на утверждении в Региональной службе по тарифам.

Напомним, что нижегородское правительство рассчитывает сократить в девять раз стоки в Волгу за счет федпрограммы по ее оздоровлению. По данным Минстроя РФ, бюджет приоритетного федерального проекта на сегодняшний день составляет 257 млрд рублей и рассчитан до 2025 года.

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