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17:49 (мск), источник: Tengrinews

Асет Магауов освобожден от должности — постановление правительства РК

Вице-министр энергетики Асет Магауов освобожден от должности. Об этом сообщается на сайте правительства РК.

«Постановлением правительства Республики Казахстан Магауов Асет Маратович освобожден от занимаемой должности вице-министра энергетики Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев снял с должности вице-министра энергетики Асета Магауова и внес Президенту Казахстана представление о выговоре министру энергетики Канату Бозумбаеву в связи с дефицитом бензина в стране.

«Я принимаю следующие решения. В связи с тем, что дисциплинарные меры воздействия в отношении членов правительства принимает Президент страны, я сегодня вношу на имя Главы государства представление об объявлении выговора министру энергетики Канату Алдабергеновичу Бозумбаеву», — сказал Сагинтаев на заседании правительства.

«По вице-министрам. Это моя прерогатива. Поэтому я относительно вице-министра энергетики Асета Магауова принимаю решение — освободить от занимаемой должности. Канцелярии подготовить сегодня соответствующее решение правительства», — добавил премьер-министр.

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