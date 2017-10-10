Асет Магауов освобожден от должности — постановление правительства РК

Напомним, ранее премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев снял с должности вице-министра энергетики Асета Магауова и внес Президенту Казахстана представление о выговоре министру энергетики Канату Бозумбаеву в связи с дефицитом бензина в стране.

«Я принимаю следующие решения. В связи с тем, что дисциплинарные меры воздействия в отношении членов правительства принимает Президент страны, я сегодня вношу на имя Главы государства представление об объявлении выговора министру энергетики Канату Алдабергеновичу Бозумбаеву», — сказал Сагинтаев на заседании правительства.