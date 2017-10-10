Путин — Додону: мы ценим ваши усилия по нормализации отношений

Источник: Sputnik.md

«Мы очень высоко ценим ваши усилия по нормализации российско-молдавских отношений, видим, что процесс идет непросто», — сказал Путин, отметив, что Россия исходит из того, что процесс будет завершен в положительном ключе.

Путин добавил, что страны будут выстаивать отношения исходя из политического взаимодействия.

«Сегодня мы хотим поддержать ваши искренние намерения воссоздать и развивать (отношения). Со своей стороны будем все необходимое делать для урегулирования приднестровского конфликта, будем выступать гарантами договоренностей, которые могут и должны появиться, чтобы проблему решить раз и навсегда», — отметил российский лидер.

Во вторник Додон вылетел в Сочи для участия в заседании Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского Экономического Совета. Были запланированы встречи Додона с Путиным и другими официальными лицами.