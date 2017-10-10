Собчак поведала гламурному журналу о своих президентских амбициях

Источник: РИА "Новости"

На вопрос главного редактора издания Марии Федоровой — «Скажи мне теперь уже как потенциальный кандидат на самый высокий в стране пост: ты не думаешь, что твое прошлое в шоу-бизнесе тебе повредит?» — Собчак ответила, что это ей только поможет.

Просто я именно такой человек — как торт «Муравейник». Много разных слоев, но в итоге я один торт. Я общаюсь с разными людьми, мне все интересно, я хочу все знать, во всем участвовать, каждую секунду учиться — из этого состоит моя жизнь. Ксения Собчак

На одной из полос также приводится еще одна цитата журналистки: «Ксения Собчак президент — это как Сергей Шнуров художник. Стеб. Арт-проект очень высокого уровня».

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В сентябре газета «Ведомости» писала, что в администрации президента думают о том, чтобы выставить женщину в качестве «спарринг-партнера главного кандидата в президенты». Идеальным кандидатом близкие к администрации источники называли Собчак. Позднее ряд СМИ, в том числе «Русская служба Би-би-си», сообщил, что она уже подыскивает руководителя предвыборного штаба, но пока без особых успехов.