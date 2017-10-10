Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция пригрозила РФ аннулированием соглашения по покупке С-400
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Исполнитель роли Николая II отказался приехать на премьеру фильма
Глава МИД Украины отреагировал на предложение взять плату за Крым
Глава Киргизии озвучил опасения, не давшие ему приехать в Россию
Вода, банки и голоса в голове. Что мы знаем про Аллана ЧумакаСверхспособности журналист ощутил в конце 1970-х, когда писал разоблачительные статьи про шарлатанов-целителей
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
«Запустила себя»: поклонники критикуют располневшую Боню
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
СМИ: экс-подполковник СБУ заявил, что Украина сбила Boeing
Будапешт назвал ответ США Киеву "позорным"
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
Родственники Захарченко остались без жилья
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
12Взрыв военных складов под Винницей
18:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Собчак поведала гламурному журналу о своих президентских амбициях

Телеведущая Ксения Собчак дала интервью журналу Glamour, в котором впервые не стала отрицать президентские амбиции. Номер вышел в продажу во вторник, 10 октября, с анонсом на обложке: «Ксения Собчак о редакторских буднях и президентских амбициях».

Источник: РИА "Новости"

На вопрос главного редактора издания Марии Федоровой — «Скажи мне теперь уже как потенциальный кандидат на самый высокий в стране пост: ты не думаешь, что твое прошлое в шоу-бизнесе тебе повредит?» — Собчак ответила, что это ей только поможет.

Просто я именно такой человек — как торт «Муравейник». Много разных слоев, но в итоге я один торт. Я общаюсь с разными людьми, мне все интересно, я хочу все знать, во всем участвовать, каждую секунду учиться — из этого состоит моя жизнь.
Ксения Собчак

На одной из полос также приводится еще одна цитата журналистки: «Ксения Собчак президент — это как Сергей Шнуров художник. Стеб. Арт-проект очень высокого уровня».

Читайте также
Собчак прокомментировала сообщения о ее возможном участии в выборах

В сентябре газета «Ведомости» писала, что в администрации президента думают о том, чтобы выставить женщину в качестве «спарринг-партнера главного кандидата в президенты». Идеальным кандидатом близкие к администрации источники называли Собчак. Позднее ряд СМИ, в том числе «Русская служба Би-би-си», сообщил, что она уже подыскивает руководителя предвыборного штаба, но пока без особых успехов.

Сначала телеведущая отрицала эту информацию, но после того, как 21 сентября на своем YouTube-канале оппозиционер Алексей Навальный заявил, что Собчак решила участвовать в «омерзительной игре под названием “давайте притащим на выборы либеральное посмешище”», а также охарактеризовал ее праволиберальные взгляды как людоедские, она обвинила его в лицемерии и вождизме.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Медведев: Россияне работают хуже всех
Российскую экономику не спасут даже овощи
Жертвами крушения Су-24 в Сирии стали летчики Балтфлота
Вода, банки и голоса в голове. Скончался целитель Аллан Чумак
Акционеры «ЮКОСа» отозвали все требования к РФ
Стал известен размер средней зарплаты в Москве в 2017 году
Зачем кандидатов в губернаторы в России просят прыгать со скалы
Сыгравший Николая II отказался приехать на премьеру «Матильды»
Пятеро россиян пострадали в аварии в Тунисе
Спорт
«Амур» прервал четырехматчевую победную серию «Магнитки» Хабаровский «Амур» в овертайме нанес поражение магнитогорскому «Металлургу»
Авто
Kia рассекретила внедорожный Rio для России Корейская марка представила новое поколение хэтчбека Rio, который будет продаваться только во внедорожном варианте
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Десять самых удивительных зданий парламента
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь