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19:00 (мск), источник: Noi.md

Демократы уверяют, что 100 миллионов евро дойдут до Молдовы

Слухи о том, что финансовая помощь в сумме 100 миллионов евро от ЕС была отложена, не соответствуют действительности, заявил сегодня депутат из ДП Серджиу Сырбу, цитируемый Noi.md.

Источник: Noi.md

Демократический лидер уточнил, что не существует никакого решения Европейской комиссии о приостановлении финансовой помощи. По его словам, предоставление первого транша финансовой помощи запаздывает из-за внутренних технических процедур на уровне ЕС.

«Конечно, эти деньги дойдут до Республики Молдова, все зависит от некоторых технических процедур. Были обеспечены все финансовые и социальные обязательства. Мы постоянно общаемся с внешними партнерами и уверены, что они нас поддержат на экономическом и политическом уровне. Разговоры о том, что деньги не придут, являются спекуляцией и мы сожалеем, что в Молдове есть политики, которые очерняют страну, чтобы накопить политический капитал», объяснил Серджиу Сырбу.

Раннее Павел Филип заявлял, что Республика Молдова может не получить в этом году макрофинансовую помощь, но ее точно выделят нашей стране в будущем году.

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