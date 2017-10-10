Демократы уверяют, что 100 миллионов евро дойдут до Молдовы
Слухи о том, что финансовая помощь в сумме 100 миллионов евро от ЕС была отложена, не соответствуют действительности, заявил сегодня депутат из ДП Серджиу Сырбу, цитируемый Noi.md.
Слухи о том, что финансовая помощь в сумме 100 миллионов евро от ЕС была отложена, не соответствуют действительности, заявил сегодня депутат из ДП Серджиу Сырбу, цитируемый Noi.md.
Демократический лидер уточнил, что не существует никакого решения Европейской комиссии о приостановлении финансовой помощи. По его словам, предоставление первого транша финансовой помощи запаздывает
«Конечно, эти деньги дойдут до Республики Молдова, все зависит от некоторых технических процедур. Были обеспечены все финансовые и социальные обязательства. Мы постоянно общаемся с внешними партнерами и уверены, что они нас поддержат на экономическом и политическом уровне. Разговоры о том, что деньги не придут, являются спекуляцией и мы сожалеем, что в Молдове есть политики, которые очерняют страну, чтобы накопить политический капитал», объяснил Серджиу Сырбу.
Раннее Павел Филип заявлял, что Республика Молдова может не получить в этом году макрофинансовую помощь, но ее точно выделят нашей стране в будущем году.