Демократы уверяют, что 100 миллионов евро дойдут до Молдовы

«Конечно, эти деньги дойдут до Республики Молдова, все зависит от некоторых технических процедур. Были обеспечены все финансовые и социальные обязательства. Мы постоянно общаемся с внешними партнерами и уверены, что они нас поддержат на экономическом и политическом уровне. Разговоры о том, что деньги не придут, являются спекуляцией и мы сожалеем, что в Молдове есть политики, которые очерняют страну, чтобы накопить политический капитал», объяснил Серджиу Сырбу.