Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов поздравил призываемых в армию осенью 2017 года юношей

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, в парке Победы на Гребном канале состоялась военно-патриотическая акция «День призывника», посвященная очередному призыву граждан на военную службу. В музее под открытым небом собралось около 350 юношей.

По словам начальника управления по безопасности и мобилизационной подготовке Александра Ильченко, город не только на 100% выполняет план на призыв, но еще и перевыполняет его, потому что нижегородцы готовы идти в армию.

Молодые люди, закончившие вузы, в прямом смысле встают в очередь, чтобы пойти и отслужить. Уклонистов практически не осталось, это в буквальном смысле единичные случаи. Скорее ребята расстраиваются, когда не проходят медицинскую комиссию. Александр Ильченко начальник управления по безопасности и мобилизационной подготовке

По словам Белова, сегодня служить стало престижно, потому что в армии отличный научно-технический потенциал и хорошее оснащение.

«Еще 15 лет назад служба в армии считалась, чуть ли не временем, потраченным впустую. Сейчас ситуация кардинально изменилась благодаря большой работе, проведенной администрацией города с нашими общественными организациями и с ветеранами. Мы говорим о том, что сейчас служить в армии и отдавать долг Родине должен каждый молодой человек. К тому же для тех, кто отслужил в армии все дороги открыты — они могут идти на государственную службу, в ряды Вооруженных Сил или МВД. Я призывался в непростом 1991 году, отслужил два года и нисколько не жалею об этом», — сказал Белов.

Глава администрации города подчеркнул, что главная задача — не просто направить в войска нужное количество человек, а выстроить системную работу с молодым поколением, убеждать их и их родителей в том, что армия — необходимый жизненный опыт, благодаря которому вчерашний юноша становится мужчиной.