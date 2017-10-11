Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов поздравил призываемых в армию осенью 2017 года юношей
Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов поздравил призываемых в армию осенью 2017 года молодых людей. Об этом
Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов поздравил призываемых в армию осенью 2017 года молодых людей. Об этом
Согласно информации, в парке Победы на Гребном канале состоялась
По словам начальника управления по безопасности и мобилизационной подготовке Александра Ильченко, город не только на 100% выполняет план на призыв, но еще и перевыполняет его, потому что нижегородцы готовы идти в армию.
Молодые люди, закончившие вузы, в прямом смысле встают в очередь, чтобы пойти и отслужить. Уклонистов практически не осталось, это в буквальном смысле единичные случаи. Скорее ребята расстраиваются, когда не проходят медицинскую комиссию.
По словам Белова, сегодня служить стало престижно, потому что в армии отличный
«Еще 15 лет назад служба в армии считалась, чуть ли не временем, потраченным впустую. Сейчас ситуация кардинально изменилась благодаря большой работе, проведенной администрацией города с нашими общественными организациями и с ветеранами. Мы говорим о том, что сейчас служить в армии и отдавать долг Родине должен каждый молодой человек. К тому же для тех, кто отслужил в армии все дороги открыты — они могут идти на государственную службу, в ряды Вооруженных Сил или МВД. Я призывался в непростом 1991 году, отслужил два года и нисколько не жалею об этом», — сказал Белов.
Глава администрации города подчеркнул, что главная задача — не просто направить в войска нужное количество человек, а выстроить системную работу с молодым поколением, убеждать их и их родителей в том, что армия — необходимый жизненный опыт, благодаря которому вчерашний юноша становится мужчиной.
После торжественной части состоялись показательные выступления бойцов 96-й отдельной бригады разведки, затем экскурсия по парку с осмотром боевых машин, вооружения времен Великой Отечественной войны и современного стрелкового оружия. Кроме того, будущие призывники могли вживую пообщаться с действующими офицерами и ветеранами боевых действий.