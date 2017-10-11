Фонду капремонта многоквартирных домов Воронежской области назначили руководителя

Источник: РИА "Воронеж"

Ранее директор Фонда капремонта Сергей Крючков уволился по собственному желанию из-за смены места работы. Сергей Крючков возглавлял Фонд капремонта с декабря 2016 года. До назначения на должность он был первым вице-мэром Воронежа.

На выездном заседании правительства в Панино, 30 августа, к Сергею Крючкову, который выступил содокладчиком по одному из пунктов повестки дня, у Алексея Гордеева возникло много вопросов насчет работы Фонда. Отдельно губернатор обозначил проблему недобросовестных подрядчиков, которые не успевают уложиться в сроки ремонта. Глава региона поручил подготовить вопрос о работе Фонда, в том числе с подрядчиками, к одному из ближайших заседаний правительства.