Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
В РФ получило широкое распространение новое мошенничество с ОСАГО
Эрдоган на встрече с Порошенко ушел от ответа санкциях против РФ
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Вода, банки и голоса в голове. Что мы знаем про Аллана ЧумакаСверхспособности журналист ощутил в конце 1970-х, когда писал разоблачительные статьи про шарлатанов-целителей
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Боевик ИГИЛ случайно снял момент своего уничтожения - кадры
Будапешт назвал ответ США Киеву "позорным"
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
35-летний принц Сербии женился на простолюдинке (фото)
"Мое чудо": Пугачева показала фото внучки Клавдии
Мнение экс-подполковника СБУ: Украина сбила Boeing
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
Родственники Захарченко остались без жилья
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
8Веселое кладбище в Румынии
08:39 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Фонду капремонта многоквартирных домов Воронежской области назначили руководителя

Департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области возложил исполнение обязанностей директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов на заместителя директора Александру Тарасову, сообщила пресс-служба фонда во вторник, 10 октября.

Источник: РИА "Воронеж"

Ранее директор Фонда капремонта Сергей Крючков уволился по собственному желанию из-за смены места работы. Сергей Крючков возглавлял Фонд капремонта с декабря 2016 года. До назначения на должность он был первым вице-мэром Воронежа.

На выездном заседании правительства в Панино, 30 августа, к Сергею Крючкову, который выступил содокладчиком по одному из пунктов повестки дня, у Алексея Гордеева возникло много вопросов насчет работы Фонда. Отдельно губернатор обозначил проблему недобросовестных подрядчиков, которые не успевают уложиться в сроки ремонта. Глава региона поручил подготовить вопрос о работе Фонда, в том числе с подрядчиками, к одному из ближайших заседаний правительства.

Руководство фонда не раз было замешано в коррупционных скандалах. Так, экс-заместителя главы фонда Вадима Коробкова обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в крупном размере. Он заплатил 40 тыс. рублей штрафа по решению суда. В августе 2017 года начался суд над заместителем директора воронежского Фонда капремонта Михаилом Гольцовым. Ему предъявили обвинение в получении взяток и превышении должностных полномочий. Михаил Гольцов находится под домашним арестом.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Игрок и тренер воронежского «Факела» попали в сборную 17 тура ФНЛ
Глава Каталонии подписал декларацию независимости
СМИ: почему программы «Касперского» запретили в США
Директор Хворостовского опроверг сообщения о смерти певца
Совладельца «Юлмарта» задержали по подозрению в мошенничестве
В Госдепартаменте США слышали о высоком IQ Тиллерсона
Продюсер Вайнштейн остался без жены из-за секс-скандала
Центр Кудрина раскрыл источники своего финансирования
Спорт
Лунёв, Рауш и Фернандес в составе сборной. А тащит опять Самедов Сборная России не смогла обыграть Иран в товарищеском матче
Авто
Kia рассекретила внедорожный Rio для России Корейская марка представила новое поколение хэтчбека Rio, который будет продаваться только во внедорожном варианте
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Названы самые «культурные» города России
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь