Фонду капремонта многоквартирных домов Воронежской области назначили руководителя

Ранее директор Фонда капремонта Сергей Крючков уволился по собственному желанию из-за смены места работы. Сергей Крючков возглавлял Фонд капремонта с декабря 2016 года. До назначения на должность он был первым вице-мэром Воронежа.
На выездном заседании правительства в Панино, 30 августа, к Сергею Крючкову, который выступил содокладчиком по одному из пунктов повестки дня, у Алексея Гордеева возникло много вопросов насчет работы Фонда. Отдельно губернатор обозначил проблему недобросовестных подрядчиков, которые не успевают уложиться в сроки ремонта. Глава региона поручил подготовить вопрос о работе Фонда, в том числе с подрядчиками, к одному из ближайших заседаний правительства.
Руководство фонда не раз было замешано в коррупционных скандалах. Так, экс-заместителя главы фонда Вадима Коробкова обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в крупном размере. Он заплатил 40 тыс. рублей штрафа по решению суда. В августе 2017 года начался суд над заместителем директора воронежского Фонда капремонта Михаилом Гольцовым. Ему предъявили обвинение в получении взяток и превышении должностных полномочий. Михаил Гольцов находится под домашним арестом.