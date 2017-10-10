Посол МИД Узбекистана: на границе с Кыргызстаном 3 участка очень важны

Источник: Sputnik

Министры иностранных дел Узбекистана и Кыргызстана Абдулазиз Камилов и Эрлан Абдылдаев в минувший четверг в Ташкенте подписали протокол об обмене ратификационными грамотами договора об урегулировании 85% линии госграницы между двумя странами, после чего он вступил в силу. Документ был подписан в ходе визита в Узбекистан президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, который заявил, что Кыргызстан планирует до декабря урегулировать с Узбекистаном все оставшиеся вопросы по спорным участкам на границе.

«В определении границ нет выигравших или проигравших сторон. В основе договора лежат только взаимные интересы сторон. Сегодня только 23 участка границ остаются неоформленными — всего 264 километра», — заявил Нематов телеканалу.

По его словам, три участка имеют наиболее важное значение для интересов Узбекистана. В частности, это определение границ Андижанского водохранилища, Сохского массива в Ферганской области и анклава в Андижанской области, пишет РИА Новости.

«Эти три ключевых вопроса были обсуждены во время визита президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Узбекистан, и нашли решение», — сказал Нематов. По его оценке, решение по указанным трем участкам облегчит работу межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы.