Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция пригрозила РФ аннулированием соглашения по покупке С-400
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Турция запретила въезд баскетболисткам клуба РФ
Крым ответил на данные о заселении полуострова народами Сибири
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
Жена целителя Аллана Чумака прокомментировала его смерть – СМИ
Боевик ИГИЛ снял момент своего уничтожения - кадры
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
35-летний принц Сербии женился на простолюдинке (фото)
СМИ: экс-подполковник СБУ заявил, что Украина сбила Boeing
Будапешт назвал ответ США Киеву "позорным"
Названы самые «культурные» города России
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
Фоторепортажи
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
13Самое продаваемое оружие в США
22:13 (мск), источник: Sputnik

Посол МИД Узбекистана: на границе с Кыргызстаном 3 участка очень важны

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Три несогласованных участка на границе между Узбекистаном и Кыргызстаном являются наиболее важными для соблюдения интересов узбекской стороны, сообщил во вторник посол по особым поручениям министерства иностранных дел республики Ильхомжон Нематов в эфире телеканала «Узбекистан 24».

Источник: Sputnik

Министры иностранных дел Узбекистана и Кыргызстана Абдулазиз Камилов и Эрлан Абдылдаев в минувший четверг в Ташкенте подписали протокол об обмене ратификационными грамотами договора об урегулировании 85% линии госграницы между двумя странами, после чего он вступил в силу. Документ был подписан в ходе визита в Узбекистан президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, который заявил, что Кыргызстан планирует до декабря урегулировать с Узбекистаном все оставшиеся вопросы по спорным участкам на границе.

«В определении границ нет выигравших или проигравших сторон. В основе договора лежат только взаимные интересы сторон. Сегодня только 23 участка границ остаются неоформленными — всего 264 километра», — заявил Нематов телеканалу.

По его словам, три участка имеют наиболее важное значение для интересов Узбекистана. В частности, это определение границ Андижанского водохранилища, Сохского массива в Ферганской области и анклава в Андижанской области, пишет РИА Новости.

«Эти три ключевых вопроса были обсуждены во время визита президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Узбекистан, и нашли решение», — сказал Нематов. По его оценке, решение по указанным трем участкам облегчит работу межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы.

Главы Узбекистана и Кыргызстана 5 сентября подписали промежуточный договор о госгранице, согласно которому впервые в истории двух стран описано около 85% линии госграницы между странами. Во время встречи, прошедшей в Бишкеке, президенты заявили, что переговоры об оставшихся спорных территориях, которые в основном касаются анклавов, будут продолжены и могут быть урегулированы в ближайшее время. В рамках договора описано 1,17 тысячи километров государственной границы двух стран.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Не человек, а клад: в аэропорту Ташкента пресекли контрабанду золота
МВФ обнародовал прогноз по инфляции в Узбекистане на 2017-2018 годы
Лидер Каталонии призвал отложить объявление независимости
Турция изменила правила ввоза сельхозпродуктов из России
Российские футболисты не смогли победить в товарищеском матче
Путин увидел в биткоинах потенциальную угрозу
В Госдепартаменте США слышали о высоком IQ Тиллерсона
Джоли рассказала о сексуальных домогательствах Вайнштейна
Ростуризм уточнил число пострадавших в Тунисе россиян
Спорт
Лунёв, Рауш и Фернандес в составе сборной. А тащит опять Самедов Сборная России не смогла обыграть Иран в товарищеском матче
Авто
Kia рассекретила внедорожный Rio для России Корейская марка представила новое поколение хэтчбека Rio, который будет продаваться только во внедорожном варианте
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
«Умные» урны установят в Москве
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь