Лидер Каталонии призвал отложить объявление независимости
Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон попросил региональный парламент отложить объявление независимости, чтобы наладить диалог по вопросу о выходе из Испании.
Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон попросил региональный парламент отложить объявление независимости, чтобы наладить диалог по вопросу о выходе из Испании.
По его словам, в результате прошедшего 1 октября референдума автономия получила мандат от народа, чтобы стать независимым государством.
Выступление было запланировано на 18.00 по местному времени, однако в последний момент было отложено на час в связи с необходимостью дополнительных консультаций.
В начале выступления Пучдемон заявил, что «не планирует никаких угроз или оскорблений», а хочет «деэскалации напряженности».
Стало очевидным, что это уже не внутренние проблемы. Ситуация в Каталонии в настоящее время является европейским вопросом
В Барселоне во вторник были усилены меры безопасности. Территория парламента Каталонии и парк Цитадели, в котором он находится, полностью оцеплены каталонской полицией.
Как сообщают из Барселоны корреспонденты Русской службы
Правительство Испании, столкнувшееся с самым серьезным политическим кризисом в стране после попытки военного переворота 1981 года, предупредило, что незамедлительно ответит на любую одностороннюю декларацию независимости и предпримет меры «по восстановлению закона и демократии».
Заместитель
Мэр Барселоны Ада Колау призвала Пучдемона и
Ранее две крупнейшие страны Евросоюза — Франция и Германия — выступили в поддержку единства Испании и против одностороннего объявления независимости Каталонией.
В субботу канцлер Германии Ангела Меркель во время разговора с
Франция предупредила, что не признает Каталонию, если регион в одностороннем порядке объявит независимость.
Референдум о независимости, который не признают ни испанские власти, ни Евросоюз, и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом королевства, прошел 1 октября.
90 процентов от 2,3 млн каталонцев, пришедших на непризнанный и запрещенный Мадридом референдум, проголосовали за отделение от Испании. Явка при этом, по данным каталонских властей, составила 43%.
Около 900 человек пострадали в результате действий полиции, пытавшейся не допустить проведения голосования. В результате столкновений участников референдума и полицейских травмы получили 33 стража порядка.
Позже правительство Испании принесло Каталонии извинения за жесткие действия полиции в ходе референдума, обвинив при этом каталонские власти в организации незаконного голосования.