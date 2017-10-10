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20Референдум в Каталонии
21:01 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Лидер Каталонии призвал отложить объявление независимости

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон попросил региональный парламент отложить объявление независимости, чтобы наладить диалог по вопросу о выходе из Испании.

Источник: Reuters

По его словам, в результате прошедшего 1 октября референдума автономия получила мандат от народа, чтобы стать независимым государством.

Выступление было запланировано на 18.00 по местному времени, однако в последний момент было отложено на час в связи с необходимостью дополнительных консультаций.

В начале выступления Пучдемон заявил, что «не планирует никаких угроз или оскорблений», а хочет «деэскалации напряженности».

Стало очевидным, что это уже не внутренние проблемы. Ситуация в Каталонии в настоящее время является европейским вопросом
Карлес Пучдемон
Глава правительства Каталонии

В Барселоне во вторник были усилены меры безопасности. Территория парламента Каталонии и парк Цитадели, в котором он находится, полностью оцеплены каталонской полицией.

Как сообщают из Барселоны корреспонденты Русской службы Би-би-си, местные жители пришли к ограде парка. Многие принесли каталонские эстелады (флаги за независимость), плакаты с надписью «демократия» и гвоздики. Возле здания парламента установлен экран, где транслируется обращение Пучдемона.

За несколько часов до речи Пучдемона, как сообщала из Барселоны европейский редактор Би-би-си Катя Адлер, никто, в том числе сподвижники каталонского лидера, точно не знали, будет ли во вторник провозглашена независимость автономии.

Правительство Испании, столкнувшееся с самым серьезным политическим кризисом в стране после попытки военного переворота 1981 года, предупредило, что незамедлительно ответит на любую одностороннюю декларацию независимости и предпримет меры «по восстановлению закона и демократии».

Фоторепортаж
Референдум в Каталонии

Заместитель премьер-министра Испании Сорайя Саенц де Сантамария заявил в понедельник: «Я призываю разумных людей в каталонском правительстве… Не прыгайте с обрыва, потому что вы потянете с собой людей».

Мэр Барселоны Ада Колау призвала Пучдемона и премьер-министра Испании Мариано Рахоя к «деэскалации кризиса».

Ранее две крупнейшие страны Евросоюза — Франция и Германия — выступили в поддержку единства Испании и против одностороннего объявления независимости Каталонией.

В субботу канцлер Германии Ангела Меркель во время разговора с премьер-министром Испании Мариано Рахоем, как сообщила ее пресс-секретарь, не только подтвердила свою поддержку единства Испании, но и высказалась за диалог между противоборствующими сторонами.

Франция предупредила, что не признает Каталонию, если регион в одностороннем порядке объявит независимость.

Референдум о независимости, который не признают ни испанские власти, ни Евросоюз, и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом королевства, прошел 1 октября.

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90 процентов от 2,3 млн каталонцев, пришедших на непризнанный и запрещенный Мадридом референдум, проголосовали за отделение от Испании. Явка при этом, по данным каталонских властей, составила 43%.

Около 900 человек пострадали в результате действий полиции, пытавшейся не допустить проведения голосования. В результате столкновений участников референдума и полицейских травмы получили 33 стража порядка.

Позже правительство Испании принесло Каталонии извинения за жесткие действия полиции в ходе референдума, обвинив при этом каталонские власти в организации незаконного голосования.

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