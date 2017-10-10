Главный архитектор Уфы покинул свой пост
Ильдар Ибрагимов написал заявление об уходе по собственному желанию.
Ильдар Ибрагимов написал заявление об уходе по собственному желанию.
Сегодня, 10 октября, стало известно об уходе со своего поста главного архитектора Уфы Ильдара Ибрагимова. Информацию подтвердили в уфимской мэрии.
Занимавший должность главного архитектора башкирской столицы с апреля 2012 года Ильдар Ибрагимов начинал свою карьеру в проектном институте «Башкиргражданпроект». С 2004 по 2010 годы там же возглавлял архитектурную мастерскую, а перед назначением на пост главного архитектора Уфы возглавлял этот институт.
Кто заменит Ильдара Ибрагимова на посту главного архитектора Уфы пока не известно.