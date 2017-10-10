Главный архитектор Уфы покинул свой пост

Сегодня, 10 октября, стало известно об уходе со своего поста главного архитектора Уфы Ильдара Ибрагимова. Информацию подтвердили в уфимской мэрии.

Занимавший должность главного архитектора башкирской столицы с апреля 2012 года Ильдар Ибрагимов начинал свою карьеру в проектном институте «Башкиргражданпроект». С 2004 по 2010 годы там же возглавлял архитектурную мастерскую, а перед назначением на пост главного архитектора Уфы возглавлял этот институт.