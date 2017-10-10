В госдепе США заявили о высоком IQ Тиллерсона

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«Он высокий», — сказала представитель Госдепартамента в ходе брифинга во вторник в ответ на вопрос журналиста об уровне IQ госсекретаря США. «Если вы сопоставите факты, вы увидите, что он высокий», — добавила Нойерт, признав, что точной оценки она не знает.

Ранее в интервью журналу «Форбс» Трамп предположил, что коэффициент его интеллекта выше, чем у Тиллерсона, комментируя информацию телеканала NBC News, по данным которого госсекретарь однажды назвал президента США «придурком».

Позже президент заявил, что предложение сравнить коэффициент его интеллекта с IQ госсекретаря США Рекса Тиллерсона не направлено против главы американского внешнеполитического ведомства.