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23:03 (мск), источник: Интерфакс

В госдепе США заявили о высоком IQ Тиллерсона

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU — Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт не смогла назвать точный уровень коэффициента интеллекта (IQ) госсекретаря Рекса Тиллерсона, отметив лишь, что он высокий.

Источник: Reuters

«Он высокий», — сказала представитель Госдепартамента в ходе брифинга во вторник в ответ на вопрос журналиста об уровне IQ госсекретаря США. «Если вы сопоставите факты, вы увидите, что он высокий», — добавила Нойерт, признав, что точной оценки она не знает.

Ранее в интервью журналу «Форбс» Трамп предположил, что коэффициент его интеллекта выше, чем у Тиллерсона, комментируя информацию телеканала NBC News, по данным которого госсекретарь однажды назвал президента США «придурком».

Позже президент заявил, что предложение сравнить коэффициент его интеллекта с IQ госсекретаря США Рекса Тиллерсона не направлено против главы американского внешнеполитического ведомства.

В Белом доме заявления Трампа назвали шуткой.

СNN: дни Тиллерсона на посту госсекретаря США «фактически сочтены»
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7 октября© Ньюстюб
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