Минюст Испании назвал незаконным заявление главы Каталонии о независимости

Источник: РИА Новости

«Мы не можем признать референдум, который проводился незаконно, и мы не можем признать действительной недекларацию о независимости, которая немедленно была приостановлена», — заявил глава Минюста.

Ранее, выступая в каталонском парламенте, Карлес Пучдемон заявил, что согласно результатам прошедшего 1 октября референдума он «принимает мандат граждан… для того, чтобы Каталония стала независимым государством».

Однако затем он призвал парламент «приостановить действие декларации о независимости, чтобы прийти к диалогу, который сделает возможным согласованные переговоры».

Во вторник Пучдемон представил парламенту Каталонии результаты референдума о независимости, который прошел в автономном сообществе 1 октября. Этот референдум не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны.