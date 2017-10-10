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23:06 (мск), источник: РИА Новости

Минюст Испании назвал незаконным заявление главы Каталонии о независимости

МАДРИД, 10 окт — РИА Новости. Министр юстиции Испании Рафаэль Катала заявил, что заявление главы женералитета (правительства) Каталонии Карлеса Пучдемона о независимости не может считаться действительным.

Источник: РИА Новости

«Мы не можем признать референдум, который проводился незаконно, и мы не можем признать действительной недекларацию о независимости, которая немедленно была приостановлена», — заявил глава Минюста.

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Ранее, выступая в каталонском парламенте, Карлес Пучдемон заявил, что согласно результатам прошедшего 1 октября референдума он «принимает мандат граждан… для того, чтобы Каталония стала независимым государством».

Однако затем он призвал парламент «приостановить действие декларации о независимости, чтобы прийти к диалогу, который сделает возможным согласованные переговоры».

Во вторник Пучдемон представил парламенту Каталонии результаты референдума о независимости, который прошел в автономном сообществе 1 октября. Этот референдум не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны.

На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

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