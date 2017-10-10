Минюст Испании назвал незаконным заявление главы Каталонии о независимости

«Мы не можем признать референдум, который проводился незаконно, и мы не можем признать действительной недекларацию о независимости, которая немедленно была приостановлена», — заявил глава Минюста.
Ранее, выступая в каталонском парламенте, Карлес Пучдемон заявил, что согласно результатам прошедшего 1 октября референдума он «принимает мандат граждан… для того, чтобы Каталония стала независимым государством».
Однако затем он призвал парламент «приостановить действие декларации о независимости, чтобы прийти к диалогу, который сделает возможным согласованные переговоры».
Во вторник Пучдемон представил парламенту Каталонии результаты референдума о независимости, который прошел в автономном сообществе 1 октября. Этот референдум не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны.
На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.