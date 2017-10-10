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23:36 (мск), источник: ТАСС

Глава Каталонии подписал декларацию независимости

МАДРИД, 10 октября. /ТАСС/. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и другие руководители автономии подписали во вторник вечером документ о провозглашении независимости региона от Испании, однако в действие он пока не вступает.

Источник: AFP 2017

Фотография с церемонии подписания размещена на официальной странице каталонского правительства в Twitter.

«Учреждаем Каталонскую Республику как независимое и суверенное, правовое, демократическое и социальное государство», — гласит текст документа.

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Подписи под документом поставили Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, председатель парламента Каталонии Карме Форкадель и 72 депутата законодательного органа, образующие правящее большинство. Предполагается, что эта декларация будет вынесена на голосование парламента, если переговоры между Барселоной и Мадридом о мирном урегулировании кризиса потерпят неудачу.

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