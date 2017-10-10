Глава Каталонии подписал декларацию независимости

Подписи под документом поставили Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, председатель парламента Каталонии Карме Форкадель и 72 депутата законодательного органа, образующие правящее большинство. Предполагается, что эта декларация будет вынесена на голосование парламента, если переговоры между Барселоной и Мадридом о мирном урегулировании кризиса потерпят неудачу.